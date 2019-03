«¿Qué he hecho? Esteban solo quería irse de casa» Sofía Elizabeth, el pasado sábado, custodiada por la Guardia Civil camino del juzgado. / J. M. RODRÍGUEZ / AGM Las diligencias sobre el parricidio de San Pedro del Pinatar apuntan a que Sofía apuñaló a su marido en un arrebato por celos y se inventó sobre la marcha que lo hizo para defenderse de una agresión RICARDO FERNÁNDEZ Jueves, 28 marzo 2019, 03:03

Esteban Patricio no quería líos con la Justicia. Ya sabía lo que significaba tener que poner un océano de por medio ante la amenaza de una denuncia por violencia de género y no quería pasar de nuevo por esa experiencia. De ahí que cuando Sofía Elizabeth le encontró las fotos y los mensajes de otra mujer, entró en ebullición y le dijo eso de «cuidado con que des un mal paso; de las anteriores no te he denunciado por ser buena, pero esta vez sí lo voy a hacer por lo que tú me estas haciendo», cogió su mochila, metió en ella un bote de lentejas que estaba listo para ser calentado al microondas y se encaminó raudo hacia la puerta. «Me voy», fue todo lo que dijo. Pero Sofía no estaba dispuesta a que el asunto se zanjara de esa forma. Se lanzó sobre él, lo aferró por la mochila y tiró con todas sus fuerzas para introducirlo de nuevo en la vivienda. Lo logró, pero después de que la cremallera se hubiera abierto de golpe y el tarro cayera al suelo, reventando con estrépito y sembrando de lentejas el descansillo y las escaleras.

«¡Mi marido, le apuñalé en el cuello por defenderme!», explicó a la operadora del teléfono 112 a la que pidió ayuda

Solo unos minutos más tarde sería el propio Esteban quien acabaría tendido en el suelo, con la yugular abierta de una puñalada y su sangre formando un oscuro y denso charco sobre las frías losas de la cocina.

«Fui a la cocina y cogí un cuchillo»

Primera amenaza de suicidio

Esteban y Sofía, ambos de nacionalidad ecuatoriana, contrajeron matrimonio en España en 2013, aunque convivían juntos desde cinco años antes. Ahora llevaban ya más de un año separados de hecho, desde antes incluso de que ella, en junio del año pasado, le pusiera una denuncia por presunto maltrato físico y psicológico, que se acabó archivando. Para ese momento, él ya vivía en casa de su hermano, mientras la mujer, con la que tuvo varios intentos frustrados de reconciliación, seguía residiendo en el domicilio familiar de la urbanización Hacienda de Riquelme, en San Pedro del Pinatar, junto a los dos hijos del matrimonio.

Tres claves Ataque de celos Sofía Elizabeth se había enterado el día antes de que su marido le había sido infiel, en apariencia, con una mujer madrileña Aviso al centro de emergencias Afirmó varias veces que había acuchillado en el cuello a su esposo, aunque dijo que fue en respuesta a una agresión machista Intentó destruir el vídeo Dejó inservible el móvil de la víctima con fuertes y reiterados golpes

Uno de esos intentos de retomar la relación se produjo precisamente en junio. Hablaron, ella le dijo que le perdonaba, salieron un rato de fiesta, tomaron alguna copa, compraron una empanada... Ella asegura que no recuerda ni habérsela comido. Solo que estaban en un descampado y que Esteban quería sacarla del coche, «jalándome del pelo, golpeándome la cabeza contra el auto», y tratando de desnudarla para tener relaciones sexuales, «pero yo no le dejaba». Y luego, horas más tarde, despertándose en su vivienda, «completamente desnuda, con moratones en el cuerpo y como atontada», sin saber cómo había llegado hasta allí «ni si había sido violada», y él exigiéndole que se fuera de casa mientras la empujaba. «Yo le decía que cómo me iba a ir, si no tenía familia aquí ni tampoco a dónde ir. Que solo estaba aquí por él».

Fue entonces presuntamente cuando por primera vez amenazó con cortarse las venas. «Fui a la cocina y cogí un cuchillo. Era domingo». Esteban le quitó el cuchillo y la llevó al médico. «Se arrodilló pidiéndome perdón y yo ya no llamé al 112. Me dijo que no le dijera nada al médico y me callé. Me mandaron pastillas para el ataque de ansiedad».

Pero el varón no las tenía todas consigo. Cuando dos días más tarde Sofía le telefoneó, este le dijo que se había ido a Estados Unidos con unos parientes, pues temía que acabara denunciándole.

Después de casi cinco meses al otro lado del charco, «unos días antes de Halloween», Esteban retornó. «Yo no le había perdonado. Llegó de sorpresa y me pidió dormir en la casa, por los niños, y yo le dejé. Dormimos en habitaciones separadas. Yo le tenía miedo y le amaba».

Ella trabajaba en un semillero en San Pedro y él había encontrado un empleo como chófer de Uber en Madrid. Venía una vez al mes. Así pasó el domingo 17, cuando fueron a dar un paseo por la playa con el niño pequeño y después le pidieron a la madre de él que se quedara con los críos para poder estar solos y marcharse a tomar algo. Pasaron también el lunes y el martes juntos, hasta que el retornó a Madrid.

«Venezolana y doctora»

Una supuesta infidelidad

El miércoles 20, Sofía telefoneó a un número desconocido. El domingo le había cogido el móvil a Esteban y había visto que tenía una gran cantidad de llamadas con ese destino, por lo que lo anotó. Le preguntó a su marido y le dijo que era una clienta de Uber. «Es venezolana y doctora», le aclaró.

Ella, claro, no le creyó. Por eso marcó las nueve cifras y confirmó sus sospechas. Al otro lado de la línea respondió una chica. «Esteban nunca me dijo que tuviera mujer», se excusó la desconocida, torpemente. Sofía le dijo que no la creía y su interlocutora le envió unas largas conversaciones de wasap, en capturas de pantalla, para probar que no mentía.

Ya por la noche, cuando logró hablar con su esposo, este le dijo que no era más que un coqueteo. Pero tampoco le creyó. Le instó a viajar a Murcia y a hablar del asunto mirándose a los ojos.

Cuando el viernes a mediodía Sofía llegó a su casa, después de trabajar, lo encontró a él en la acera. «Ahora sí me vas a decir las cosas a la cara», le advirtió. Subieron a la vivienda y comenzaron a gritarse. «Él me decía que estaba loca, que era una desconfiada, que la otra chica solo era una amiga. Yo le respondía que si no le daba vergüenza o cargo de conciencia», declaró más tarde ante el juez.

Le pidió que le dejara el móvil y él lo hizo y le proporcionó la clave para desbloquearlo. «Empecé a apuntar móviles por si había pasado lo mismo con otras chicas. Me descargué una aplicación para grabar imágenes pasadas y pude ver las fotos de una amiga común que estaba desnuda. Cuando empecé a descargarme esas imágenes él me dió empujones y trató de coger el móvil, pero yo me agachaba para impedírselo, hasta que al final lo consiguió. Entonces yo le dije: 'Cuidado no des un mal paso, porque otras veces no te he denunciado por ser buena, pero ahora sí lo voy a hacer por lo que me estás haciendo'. El me dijo: '¿Tú me quieres joder a mí? Yo sí te voy a joder a ti'. Cogió la mochila y dijo: '¡Me voy!'».

Fue entonces cuando se produjo el episodio del descansillo y las lentejas. Luego ella logró meterlo de nuevo en casa y él se puso a grabar la escena con su teléfono móvil, temeroso de que ella lo denunciara por malos tratos. «Ya verás lo que me voy a hacer por tu culpa», le advirtió entonces Sofía, que se precipitó hacia la cocina y empuñó un cuchillo de grandes dimensiones, con el que hizo ademán de cortarse las venas.

Unos segundos más tarde, Esteban se echó la mano al lado izquierdo del cuello y la retiró empapada en sangre. «Llama al 112», le pidió a su mujer, antes de desplomarse en el suelo de la cocina. La cuchillada, que ahora habrá que determinar en qué circunstancias se produjo, le había seccionado la yugular, causándole la muerte en pocos instantes.

«He apuñalado a mi marido...

...porque me quiso pegar»

En su llamada a los servicios de emergencias, registrada a las 13.58 horas, Sofía ya fue capaz de articular una excusa, en apariencia falsa, para justificarse por lo ocurrido.

-Sofía: «¡Socorro, vengan a casa!».

-Operadora 112: «¿En qué le puedo ayudar?».

-Sofía: «¡Mi marido; le apuñalé por defenderme!».

-Operadora 112: «¿Qué le pasa a su marido, señora?».

-Sofía: «Le he apuñalado porque me quiso pegar».

-Operadora 112: «Señora, le quiso pegar... ¿y qué ha pasado?».

-Sofía: «¡Le di una puñalada con el cuchillo!».

-Operadora 112: «¿Dónde le ha apuñalado? ¿En la barriga o dónde?».

-Sofía: «¡En el cuello, en el cuello!».

Seguidamente, Sofía telefoneó a su suegra, que se disponía a entrar en el inmueble tras recoger a los niños del colegio, y le vino a decir lo mismo. «¡Señora Lina, venga que he apuñalado a Esteban!». Después cogió el móvil de la víctima y, consciente de que había registrado todo lo ocurrido, lo destrozó para tratar de hacer irrecuperables los archivos.

Cambia de versión ante el juez

«Lo dije así por los nervios»

El sábado pasado, cuando fue puesta a disposición judicial, Sofía Elizabeth cambió drásticamente su versión. Quizás consciente de que la Guardia Civil tiene muchas posibilidades de recuperar el vídeo grabado por Esteban antes de recibir la cuchillada mortal, ya no trató de mantener que este había intentado pegarle. Al revés, admitió que trataba de evitar que ella se autolesionara. E insistió en todo momento en que no recordaba cómo se había producido la cuchillada, salvo que había sido en un forcejeo. «No sé si fui yo o fue él mismo. Dije que yo le había apuñalado por los nervios», afirmó una y otra vez. El juez, que ordenó su ingreso en prisión, concluyó que «esa versión no es verosímil».