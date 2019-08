El estado del Mar Menor empeora por la entrada de agua de la rambla del Albujón

Los metales pesados no son problema, según Pérez Ruzafa

Los metales pesados procedentes de la sierra minera no han sido un problema para el Mar Menor en dos mil años, pero «hacer tonterías» con los sedimentos sí que podría ocasionar un problema, según el experto Ángel Pérez Ruzafa.

Indicó que la entrada de metales pesados no ha desaparecido con la desaparición de la minería porque éstos continúan existiendo en la rambla, y ésto viene ocurriendo desde hace dos mil años.

«Si tuviéramos que encargar esa descontaminación a una empresa no habría dinero para pagarla por el volumen de sedimentos que hay tanto dentro de la laguna como en la sierra minera porque forma parte de la naturaleza de la propia sierra minera», señaló.

El Mar Menor retiene esos metales pesados porque no duran en la columna de agua, ya que rápidamente precipitan al sedimento y en él son retenidos por la materia orgánica y por las arcillas -por los procesos biogeoquímicos del sedimento- y no están biodisponibles para que pasen a la red trófica, y por ello no han sido un problema de salud en dos mil años, explicó.

«Pero no podemos hacer tonterías con los sedimentos porque si cambiamos con dragados y vertidos de arenas incontrolados podemos hacer que eso pudiera ser peligroso», advirtió.

Sin embargo, mencionó soluciones técnicas para que esos sedimentos no sean movidos por las lluvias.