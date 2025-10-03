La espondiloartritis afecta a cerca de 12.000 murcianos Los reumatólogos advierten de retrasos diagnósticos de hasta ocho años desde la aparición de los primeros síntomas

Las espondiloartritis son un conjunto de enfermedades reumáticas que engloban patologías como la espondiloartritis axial o la artritis psoriásica, que afectan principalmente la columna vertebral y las articulaciones. Estas patologías representan un «desafío importante en salud en España», ya que su prevalencia podría superar el 1% de la población, lo que equivale aproximadamente a 400.000 personas mayores de 20 años afectadas en España. En la Región de Murcia, unas 12.000 personas.

Además, «las espondiloartritis son afecciones inflamatorias crónicas, que representan en torno al 5% de todas las enfermedades reumáticas», según puso de manifiesto Marcos Paulino, presidente de la Sociedad Española de Reumatología (SER), durante la presentación del 11º Simposio de Espondiloartritis de la SER, que se celebra desde este jueves en Murcia.

Por su parte, Manuel Moreno, presidente del Comité Organizador Local del Simposio y jefe del servicio de Reumatología La Arrixaca, puntualizó que «aunque se ha mejorado el diagnóstico todavía existe un importante retraso en este ámbito debido a la heterogeneidad clínica inicial y a los síntomas poco específicos de estas enfermedades, como el dolor lumbar inflamatorio que puede confundirse con causas mecánicas. Algunos estudios han señalado un retraso de aproximadamente entre 5 y 8 años desde la aparición de los primeros síntomas hasta el diagnóstico definitivo». En este sentido, advirtió, «se ha demostrado que cada año de demora en el diagnóstico aumenta el riesgo de daño estructural irreversible y empeora el pronóstico funcional a largo plazo».

Reconocimiento temprano

En ocasiones, el retraso también puede obedecer a la falta de reconocimiento temprano por parte de Atención Primaria y otros especialistas no reumatólogos o por las limitaciones en el acceso a pruebas diagnósticas específicas como resonancia magnética o marcadores genéticos como HLA-B27. Además, «puede que en algunos casos la presentación clínica no cumple los criterios clásicos de espondiloartritis radiográfica, dificultando su detección precoz», indicó Moreno. El especialista insistió en que «las mejoras en este campo se atribuyen al aumento en la concienciación médica, a la introducción de criterios diagnósticos en etapas tempranas (como criterios ASAS), y a la mayor utilización de técnicas de imagen como la resonancia magnética».

En opinión de Marcos Paulino, «el aspecto fundamental del éxito que determinará un buen pronóstico a largo plazo es poder realizar un diagnóstico precoz para poder administrar el tratamiento más adecuado lo antes posible». En este sentido, desde la SER se están llevando a cabo campañas de concienciación, con el objetivo de mejorar el conocimiento de estas patologías.

Avances en el abordaje de estas enfermedades Los especialistas destacaron el mayor conocimiento de la la fisiopatología y genética de estas enfermedades. Ha habido importantes avances «en la comprensión del papel del HLA-B27 y otros genes», junto con el reconocimiento del rol del microbioma intestinal y mecanismos inflamatorios específicos. En el ámbito del diagnóstico precoz se han incorporado técnicas de imagen avanzadas (resonancia magnética con secuencias específicas) para detectar inflamación en fases clínicas tempranas, antes de que aparezcan las alteraciones estructurales clásicas en radiografías. En cuanto al tratamiento, «ha habido un desarrollo y aprobación de nuevas terapias biológicas y sintéticas», destacó Manuel Moreno.

