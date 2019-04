El espíritu del Estatuto Imagen del Patio de las Comarcas, con los expresidentes Alberto Garre (3ª i) y María Antonia Martínez (5º i) en la primera fila. / A. gil / AGM Palmaditas y 'flores' entre rivales habituales antes de la intensa vorágine electoral DANIEL VIDAL Martes, 2 abril 2019, 02:58

Algunos diputados acudían a plasmar su firma en el texto de la reforma del Estatuto con los nervios y la sonrisa floja propia del alumno que se acerca al estrado a recibir un premio extraordinario a final de curso. A la señoría menos acostumbrada a los fastos se le resbalaba entre las manos el bolígrafo dispuesto para la ocasión; otros recibían un murmullo cómplice, y la mayoría posaban un instante para los fotógrafos, conscientes del momento para la historia. El que más aguantó la postura, claro, fue el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, que estuvo rodeado de todo su Consejo de Gobierno y que se llevó un buen aplauso cuando cerró el debate con el que la Asamblea aprobó el nuevo texto.

El Patio de las Comarcas de la Asamblea tampoco se llenó para esta ocasión, pero sirvió para 'lucir' nuevos fichajes en algún partido y para despedir a los que ya no seguirán

Las mayores salvas de aplausos, eso sí, se produjeron cuando se recordó la denodada labor del exdiputado de Izquierda Unida, José Antonio Pujante, y también en los momentos en los que varios ponentes resaltaron el trabajo «fundamental» de la letrada de la Asamblea, Encarnación Fernández de Simón. O cuando tocaba reconocerse el «esfuerzo» entre los portavoces parlamentarios y los miembros de la comisión del Estatuto para sacar adelante el texto, aunque haya sido en el último momento de las tres últimas legislaturas. Porque, como dijo la presidenta de la Asamblea, Rosa Peñalver, «bien está lo que bien acaba, aunque esto tenga título de copla». No tenía pinta de ser un pescozón de la presidenta por haber ignorado sus señorías durante 37 años el artículo del Estatuto que dice que «la Comunidad Autónoma tendrá himno propio». No, no es La Parranda.

Y eso que la música que ayer sonaba en la Asamblea Regional parecía una sinfonía coral perfectamente ejecutada que transportaba al oyente a otras épocas de la democracia con más «altura de miras», con mayor «responsabilidad política» y menos «intereses partidistas». La firma de la reforma del Estatuto propició una cálida trinchera pocas veces vista en la Asamblea. Atípicos piropos entre miembros de Podemos y del Partido Popular, palmaditas en la espalda entre miembros de PP y PSOE, y reconocimientos y halagos con un puntito empalagoso entre políticos de diferentes ideologías que habitualmente no paran de tirarse pullas. Hubo buen rollo incluso entre Noelia Arroyo, candidata a la alcaldía de Cartagena por el PP, y Ana Belén Castejón, regidora y candidata del PSOE, antes del cobre que deberán batirse en las próximas semanas. Ayer no había rivales, había solo amigos. La emoción embriagó también a portavoces como Miguel Sánchez (Cs), que aprovechó su última intervención en la Asamblea para dar las gracias hasta al apuntador, incluida la familia. Algunos se preguntaban si le habían dado «un premio Oscar», aunque Rosa Peñalver recordó que los artífices de sacar el texto adelante habían recortado mucho tiempo al hogar en favor del objetivo común, para el que no han tenido «horarios personales». Así que quizás no estuviera de más una dedicatoria de cine cuando había que subirse al estrado, en su caso por última vez.

Muchos diputados acudían a firmar el nuevo texto con nervios, como el alumno que se acerca a recibir un premio a final de curso

Tanteando el terreno

Antes incluso de que Peñalver diera comienzo al debate con un emotivo discurso en el que pasó por William Shakespeare y por Santa Teresa, y que arrancó con el titular que publicó 'La Verdad' en 1983 sobre la aprobación del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, los teléfonos móviles de los diputados ya estaban echando humo con múltiples fotos de despedida. Por ejemplo, la del grupo parlamentario de Ciudadanos (en el que se vivirá un éxodo masivo) o el de Podemos, con el portavoz, Óscar Urralburu, haciendo la señal de la victoria. Y mientras unos decían adiós, o hasta luego, otros tanteaban el terreno para el desembarco. Era el caso de los periodistas Isabel Franco y Alberto Castillo, que tienen todas las papeletas para ocupar un escaño.

Algunos criticaron que Miguel Sánchez diera en su despedida un discurso más propio de «una gala de los Oscar»

El sitio reservado para ambos estaba ayer aún en el Patio de las Comarcas, que tampoco se llenó para esta ocasión, aunque presentó una entrada muy respetable. Al frente de los invitados figuraban los expresidentes Alberto Garre y María Antonia Martínez, además del expresidente de la Asamblea Francisco Celdrán. También numerosos alcaldes, encabezados por el presidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia y primer edil de Lorquí, Joaquín Hernández. El presidente de la patronal murciana Croem, José María Albarracín, y el de la Cámara de Comercio de Murcia, Miguel López Abad, acudieron también en representación del sector empresarial. Por parte de la Administración judicial, el presidente del TSJ, Miguel Pascual del Riquelme, y el fiscal Superior, José Luis Díaz Manzanera. También estaba el presidente del Consejo Jurídico de la Región, Antonio Gómez Fayrén, aunque salió justo en el momento en el que el portavoz del PP, Víctor Manuel Martínez, le agradecía toda la ayuda prestada, y se acabó perdiendo la dedicatoria.

Lo principal, coincidían muchos de los presentes, es que no se acabe diluyendo el espíritu nacido ayer en torno al nuevo Estatuto.