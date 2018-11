«Espero que el lector reflexione sobre los privilegios que tenemos» José Joaquín Bermúdez. / j. m. rodríguez / agm El escrtitor cartagenero, José Joaquín Bermúdez, presenta 'La tierra del chaleco' MINERVA PIÑERO Miércoles, 21 noviembre 2018, 07:44

La poesía de José Joaquín Bermúdez (Cartagena, 1963) habla sobre «cosas tan prosaicas como el aire acondicionado, pero también sobre los objetos que encuentro en mi escritorio, como es mi propio despertador», explica el escritor, doctorado en Ciencias Químicas por la UMU y autor de 'La tierra del chaleco', su primer poemario, cargado, entre otros matices, de ironía. Este viernes presentará esta obra en la librería La Montaña Mágica, en Cartagena, a las 19.30 horas.

-¿Qué sentimiento espera despertar en su lector?

-Fundamentalmente uno de piedad, aunque suene muy extraño. Pero no me refiero al término religioso, sino a que sienta cosas conmigo, a que tengamos una pasión compartida mediante la palabra. También espero que reflexione sobre los privilegios que tenemos, ya que a veces no nos damos cuenta. Tenemos mucha suerte en esta Europa que ya lleva más de setenta años sin guerras y en esta España que va a cumplir cuarenta años de lecciones democráticas. Creo que quienes escribimos y conseguimos que nos publiquen somos unos privilegiados. Debemos situarnos en la realidad.

-¿Qué temas aborda?

-Que la poesía tenga temas es bastante discutible, pero, en ese caso, la primera parte del libro sería sobre la levitación, que viene a decir que mejor que sigamos con los pies en la tierra en lugar de estar imaginándonos en un cielo de algodón de azúcar. La segunda parte consta de poemas individuales, no tienen una conexión concreta entre ellos. Hago referencia a otros textos, entre otras cuestiones. El hilo conductor de estas dos primeras partes es el humor.

-¿La ironía?

-Sí, fundamentalmente. Creo que cuando uno decide publicar con 55 años sus escritos de poesía, si uno no es irónico con uno mismo, para empezar, terminará siendo bastante pesado. Yo, por ejemplo, a veces dirijo mi ironía a la persona que era cuando escribía de joven algunos poemas.

-¿Cuántas partes componen su obra?

-Cuatro. La primera es un poema, la más larga, 'La tierra del chaleco', la que da título al libro. Tiene aproximadamente cien versos. La segunda, 'Varapalo', trata sobre problemas individuales. La tercera es 'Disjecta Membra', en latín. Esta parte puede leerse como un solo poema o a base de fragmentos, los cuales a veces no pasan de las tres líneas. La última es 'Encuesta de población pasiva', ya que me sorprende que cuando se hable sobre la población activa me encuentre en los periódicos los datos del paro y de los hogares que no tienen ingresos. Consta de seis poemas y es lo más reciente que he hecho. Podría indicar por dónde continuará mi acción poética, si es que llega a continuar.

-¿Trabaja en otros proyectos?

-Sí, en la tercera parte de la trilogía que estoy escribiendo, a la que titularé 'Los cuatro santos'. Esta historia, a la que le preceden 'El último de Cuba' y 'El hombre de negro', se desarrollará Cartagena. Empecé a publicar en 2016, aunque comencé a escribir sobre 2011.

-¿Dónde situó los libros que menciona?

-En un escenario internacional, en Cuba, Brasil, Miami, Roma, Suiza... El tercer libro, sin embargo, será más local.

-¿Cómo es el personaje principal de esta trilogía?

-Una especie de espía que se mueve entre 1950 y 1970; es Rafael Sánchez. Podría decir que es como una parodia de novelas de espías, porque en realidad este hombre no tiene nada que ver con James Bond, ni mucho menos. Es como un bibliotecario, que encima es cojo, así que sus intervenciones son más bien culturales, en lugar de ser proezas físicas. En estos libros trato temas muy variados, como puede ser la Guerra de Cuba del 98.

-¿Qué le diferencia como escritor?

-Pues el no venir directamente de mundo filológico y literario; la procedencia científica. Y la experiencia. No es lo mismo publicar la poesía que escribes a los 18 años, aunque pueda ser genial, que publicar ahora, cuando ya ha reposado, cuando puedes considerarte más preparado para ser publicado.