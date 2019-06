Jesús Costa: «Esperemos que PP y Cs no acepten la ideología de odio de Vox; sería retroceder a la posguerra» Jesús Costa, en la sede de No Te Prives, en Murcia. / VICENTE VICÉNS / AGM El presidente de No Te Prives asegura que «consolidar el Orgullo es un sueño que teníamos desde hace mucho tiempo» JAVIER PÉREZ PARRA Domingo, 30 junio 2019, 08:11

No Te Prives es la asociación más veterana en la lucha por los derechos del colectivo LGTBi en la Región. Nació a finales de los años 80, cuando la igualdad era todavía un ideal lejano y la comunidad gay hacía frente a estigmas como el del VIH. Desde 2014, al frente de No Te Prives está Jesús Costa (Murcia, 1972), hostelero y activista criado en el barrio de La Paz que ha puesto todo su empeño en la Ley de Igualdad LGTBi, ahora cuestionada por Vox, y en consolidar el Orgullo de Murcia para romper las barreras de la invisibilidad.

-¿Por qué dio el paso al activismo en defensa de los derechos LGTBi?

- Vengo del barrio de La Paz, donde siempre ha habido mucho movimiento asociativo. De ahí ha salido muchísima gente que está en asociaciones, sindicatos, partidos políticos. La Paz es un barrio con muchas necesidades donde hemos aprendido que las injusticias hay que combatirlas. En mi caso, vengo de comunidades de base; iba a decir que igual todo esto sale de mi parte cristiana, pero ya no soy religioso.

-¿Ya no es cristiano?

- Tengo un dilema, porque estoy pensando en apostatar, pero de la Iglesia Católica, no del mensaje de Jesús. Yo el mensaje de Jesús me lo creo, el de la lucha por los pobres. No cabe en su mensaje homofobia, discriminación racial; no cabe nada de eso. En cambio, cuando ves a la Iglesia que ponía bajo palio a Franco, o que se encargaba de las terapias aversivas a los homosexuales... ¿Dónde ha dicho Jesús que los maricones no caben, si lo que dijo es: amarás al prójimo como a ti mismo? La Iglesia es una cuna de homosexuales mal llevados, reprimidos. Es una hipocresía. Tengo una orientación sexual, no una enfermedad, pero la Iglesia, que ha tapado pedofilia y violaciones, me condena. La imagen que la Iglesia ha transmitido de la homosexualidad es enfermiza.

-El Orgullo Gay de Murcia, que se celebró el fin de semana pasado, estuvo más concurrido que nunca. También ayer en Cartagena hubo mucha afluencia. Cuando empezaron a salir a la calle, en 2012, ¿pensaron que la cita se consolidaría de esta manera?

-Este es un sueño que teníamos en el colectivo No Te Prives desde hace mucho tiempo. Se había intentado varias veces; se hicieron pequeñas fiestas en el bar Ítaca, también algún pasacalles y conciertos en Santa Eulalia. Pero ahí se quedó, muy poca cosa, la gente no se animaba. En 2012 nos dijimos que teníamos que hacer algo, y como pensábamos que los gais y las lesbianas no se iban a querer poner detrás de una pancarta para que los vieran, organizamos una caravana de coches. No se llenó, pero para nosotros fue un éxito. En 2013 nos planteamos ir más allá y llamamos a grupos de carnaval. También sacamos carrozas aunque no teníamos dinero, y seguimos sin tenerlo. Desde entonces ha ido creciendo. Este año hemos tenido diez grupos de carnaval y seis carrozas.

-¿Por qué esas reticencias iniciales a participar en el Orgullo, a ser visibles? ¿Es un síntoma de que todavía hay miedo a sufrir discriminación por ser gay o lesbiana?

-Esa es una de las reflexiones que nos hacemos cuando nos dicen que no es necesario que sigamos reivindicando, que no hay por qué decir si eres gay o lesbiana. Pues a la vista está que sí hay que decirlo, porque la gente no se visibiliza. Visibilizarte no solo te ayuda a ti a salir del armario, también ayudas a muchísima más gente. Quizá la gente no sale porque sigue sin tener referentes válidos. Ahora mismo los referentes tienen que ser 'correctos': está mal visto tener pluma o una imagen que llame la atención. En los perfiles de las aplicaciones como Grindr, muchas veces lo primero que se dice es 'no pluma'. Si lees un poco entre líneas, te das cuenta de que todas esas personas tienen una homofobia interiorizada. Me crispa, porque no estamos dando ejemplo a las nuevas generaciones, estamos enseñando que ser gay es malo y por eso lo ocultamos. ¿Por qué se tiene miedo? Porque está ahí interiorizado. En la calle todavía hay mucho recelo a cogerse de la mano; se utiliza la palabra discreción cuando en realidad hablamos de vergüenza o invisibilidad.

-¿Quizá esté relacionado con el hecho de que, para muchos, que un homosexual se comporte con la misma naturalidad que un heterosexual es exhibicionismo?

-Es que para algunos todo lo que sea mostrarse como gay o lesbiana es censurable. El otro día, en la 'carrera de tacones' del Orgullo, lo primero que hizo un 'macho man' que estaba allí con sus hijos fue acercarse a preguntarme si nos íbamos a desnudar. Claro, como somos maricones, pues nos desnudamos. Eso me cabreó. Me dijo que había muchos niños. ¿Pero por qué me voy yo a desnudar?, le respondí. Le reproché que la mala educación la estaba mostrando él, al fumar delante de los niños y arrojar la colilla al suelo. El 'macho man' me dijo que me iba a pegar. Así que mientras seamos discretos, como este hombre quería, todo bien. Eso sí, después vamos al Entierro de la Sardina con los niños a ver a brasileñas en pezoneras, y con eso no hay problema.

-El Orgullo sigue generando rechazo en algunos sectores. ¿Qué le diría a quienes lo critican y se preguntan por el orgullo hetero?

-Cuando a las personas les peguen o les insulten en la calle por ser 'heteros', pues entonces que hagan un Orgullo hetero y yo voy, claro que sí. No he visto todavía a nadie a quien en el trabajo lo discriminen por ser 'hetero', ni que salga un partido político diciendo que va a quitar las políticas que protegen a las personas 'hetero'. Desde el momento en que a uno le pueden insultar con la palabra 'maricón', hay una discriminación, porque a nadie le insultan llamándole 'hetero'. A día de hoy, somos todos iguales en derechos pero se nos sigue discriminado. En los centros educativos, el acoso escolar que aumenta es el homófobo. El 20% de los menores LGTB ha pensado en el suicidio, según datos del Observatorio contra la LGTBifobia de Madrid. Toda esa discriminación la están sufriendo especialmente las personas 'trans'.

-La presencia de Ciudadanos en el Orgullo fue controvertida porque, aunque firmaron el manifiesto de apoyo a los derechos LGTBi, están negociando un gobierno que necesitará de Vox. De hecho, están ya en algunos gobiernos municipales de la Región gracias a Vox.

-Para empezar, en el Orgullo no tenemos policías ni guardias de seguridad para echar a nadie; a día de hoy puede ir quien quiera. Siempre hemos pedido que junto a nosotros se manifiesten las fuerzas sociales, quienes apoyan los derechos LGTBi. Este año, lo único que le solicitamos a los partidos es que si querían venir se comprometiesen con nuestras reivindicaciones. Podemos y PSOE firmaron inmediatamente, al igual que IU y Somos Región. Ciudadanos también firmó, pero no así el PP. Ni se han reunido con nosotros ni nos han contestado a los correos, y eso que llamé a todos los números de teléfono que tenía. Nosotros pedimos a los partidos tres cosas: que se aplique la Ley de Igualdad LGTBi, que la presupuesten y que se opongan a cualquier política o discurso que sea homófobo. Por supuesto, criticamos que Ciudadanos se siente con un partido de ultraderecha que piensa que los maricones debemos volver a las cavernas, pero Cs se ha comprometido con nuestras reivindicaciones. Eso sí, en el momento en que veamos que Vox dice cualquier cosa y Ciudadanos no cumple, le diremos a Isabel Franco [la líder del partido naranja] que es una mentirosa, y el año que viene que no vengan al Orgullo.

-Vox ha planteado como exigencia prioritaria, para apoyar un gobierno de PP y Cs, la derogación de la Ley de Igualdad LGTBi.

- Esperamos que PP y Cs no acepten esas exigencias, porque aparte de homófobas son supremacistas y hasta fascistas. Ciudadanos ya las ha rechazado, pero el PP no ha dicho nada y además está incumpliendo la ley, sin presupuestarla. Lo que no entendemos es que un partido con solo cuatro escaños pueda condicionar la estabilidad y la paz social de esta región, porque si se deroga la ley no estaremos retrocediendo tres años, sino a la posguerra. Es una ideología de odio. Atacan a los inmigrantes, a todo lo que es diferente.

-¿La Ley de Igualdad de 2016 sigue sin aplicarse?

- Lo hemos denunciado cada dos por tres. La ley establecía un plazo de nueve meses para ser desarrollada pero, tres años después, sigue sin aplicarse. Se ha hecho un curso de formación al profesorado y otro de formación al funcionariado porque hemos estado encima. No se ha hecho nada más. Se supone que están elaborando el decreto para la creación del Observatorio contra la discriminación, pero parece el decreto de la llegada a la Luna, porque ahí sigue.

-Una de las medidas previstas es la elaboración de protocolos para que los menores 'trans' sean tratados en los colegios e institutos de acuerdo a su identidad de género. ¿Se está haciendo así?

- En Educación, lo único que hizo la consejera Adela Martínez-Cachá es interesarse por los casos particulares que denunciamos los colectivos. Teníamos problemas en un centro de El Palmar, porque cuando pasaban lista, un día sí y otro también, aparecía el nombre del DNI y no el nombre sentido de un alumno. Además, lo mandaban al aseo de minusválidos. A base de insistir intervinieron. La consejera iba llamando a los centros donde había problemas. Ahora se supone que todo esto ya está resuelto, pero siempre nos llaman de algún centro en que el director dice no saber nada de ningún protocolo, y nos toca volver a empezar.

-El Foro de la Familia protestó por las charlas de diversidad afectivo-sexual del colectivo No Te Prives en los centros educativos, y la Consejería aseguró que a partir de entonces se pediría permiso paterno antes de la actividad. ¿Se han dado finalmente las charlas este curso y, en ese caso, con permisos de los padres?

-Las charlas se están dando porque muchos centros educativos tienen la voluntad de ofrecerlas a sus alumnos. Además, los centros han interpretado bien las leyes orgánicas de educación. Le hicimos ver tanto a la consejera como al director de la Inspección que las charlas están dentro del programa educativo general, del que se informa a los padres al principio del curso. Forman parte de los contenidos educativos, curriculares. Para cumplir con todos los objetivos educativos, los centros pueden complementar con una serie de actividades, entre ellas charlas como la nuestra, o de la Policía hablando del maltrato. No hay que pedir por tanto permiso a los padres. Se les informa de que van a recibir esta charla y esta otra, y ya está.

-¿En qué consisten estas charlas? Porque no parece que mucha gente lo tenga claro.

-Claro que no, ese es el problema. Se le ha dado publicidad a gente que dice que en esas charlas queremos convertir en homosexuales a sus hijos, o darles clases de masturbación, o hacer juegos de rol para que se hagan transexuales. Claro, yo soy padre, leo eso, y pienso: '¿Va venir uno aquí a decirle a mi hijo cómo tiene que masturbarse?' La responsabilidad de la administración es decir: 'No señores, esto no es así'. Nosotros tenemos la documentación avalada por el Ministerio de Educación desde hace muchísimos años. El padre que tenga alguna duda puede preguntar, la información no es secreta. Es más, por ley, en esas charlas está el profesor delante. El objetivo es trabajar la diversidad, y por supuesto luchar contra la LGTBifobia. Se trata de que los menores conozcan que hay distintas formas de familia, distintas maneras de sexualidad, que no de actos sexuales. De lo que hablamos es de las distintas maneras de sentir.