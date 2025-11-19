La esperanza de vida supera por primera vez los 83 años en la Región de Murcia

Por primera vez en la Región de Murcia, la esperanza de vida supera los 83 años. En concreto, al cierre de 2024, se situó en ... 83,39 tras subir medio punto con respecto a 2023, según los indicadores demográficos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por sexos, las mujeres rozan los 86 años (85,87) y siguen muy por encima de los hombres, cuya esperanza se queda en 80,88.

Este indicador se había estancado en la última década, tras superar los 82 años, y cayó ligeramente durante los años de la pandemia. Sin embargo, en los últimos dos años ha repuntado con fuerza hasta niveles que nunca se habían registrado. Aun así, la esperanza de vida al nacimiento sigue en la Región de Murcia por debajo de la media nacional, que también se elevó en 2024 hasta alcanzar los 84,01 años.

Por otra parte, los resultados del INE también muestran una fuerte caída de la natalidad. El año pasado se registraron en la Región de Murcia 12.504 nacimientos, un descenso del 23% con respecto a los 16.308 que se contabilizaron en 2014. Esta tendencia se repite en toda España, que con 318.005 nacimientos marcó el año pasado un mínimo histórico desde que comenzó la serie en 1941.

Eso sí, a diferencia de gran parte de las comunidades del país, el saldo vegetativo fue positivo en la Región de Murcia, con 11.708 fallecimientos durante el año pasado.