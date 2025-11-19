La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un hombre acompaña a un anciano, en una imagen de archivo. Virginia Carrasco / Colpisa

La esperanza de vida supera por primera vez los 83 años en la Región de Murcia

El dato repunta tras la pandemia pero sigue por debajo de la media nacional, que ya supera los 84

Antonio Gil Ballesta

Antonio Gil Ballesta

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:59

Comenta

Por primera vez en la Región de Murcia, la esperanza de vida supera los 83 años. En concreto, al cierre de 2024, se situó en ... 83,39 tras subir medio punto con respecto a 2023, según los indicadores demográficos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por sexos, las mujeres rozan los 86 años (85,87) y siguen muy por encima de los hombres, cuya esperanza se queda en 80,88.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía descarta la muerte violenta de la vecina de Murcia y libera a su marido
  2. 2 El 112 avisa a los vecinos de Cartagena de las sirenas y alarmas que sonarán este jueves
  3. 3 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy martes 18 de noviembre de 2025
  4. 4 Retenciones en el enlace de la autovía A-7 con la A-30 en Murcia a la altura de los centros comerciales por accidentes múltiples
  5. 5 Euromillones: Comprobar resultados de hoy martes 18 de noviembre de 2025
  6. 6 Retenciones kilométricas y un accidente múltiple en las autovías A-7 y A-30, a su paso por Murcia
  7. 7 Enrique Roca reactiva en Molina de Segura la construcción de un residencial paralizado hace 15 años
  8. 8

    Un masajista de Murcia acepta dos años de prisión por una agresión sexual a una clienta
  9. 9 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  10. 10

    Telefónica desmantela su sede del centro de Murcia tras su venta a un inversor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La esperanza de vida supera por primera vez los 83 años en la Región de Murcia

La esperanza de vida supera por primera vez los 83 años en la Región de Murcia