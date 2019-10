«Tengo la esperanza de que la naturaleza siga adaptándose en parte a los cambios» José David Balcázar 'Balky'. / CONGOLIVA José David Balcázar 'Balky', entrenador de instructores de buceo MARIELA FASOLI Murcia Jueves, 3 octubre 2019, 08:13

José David Balcázar, conocido como 'Balky', es un amante del mar. Este entrenador de instructores de buceo PADI (Professional Association of Diving Instructors) y poseedor de varios galardones y reconocimientos es el propietario de la escuela de buceo Balkysub, que ha organizado la VIII Maratón de Buceo Cabo de Palos Green Edition, que tendrá lugar del 4 al 6 de octubre.

-¿En qué va a consistir?

-Se trata de la Marathon que Balkysub, como centro de buceo y enseñanza, realiza ofreciendo variadas inmersiones en la zona de Cabo de Palos y buceando en lugares poco frecuentes con el fin de promover un mayor conocimiento de la zona.En cada inmersión se realizarán prácticas de cursos de especialización de buceo PADI y, durante el sábado, hay programadas sesiones teóricas de cada una de las especialidades. Este año también hay monólogo del cómico Rubén Serrano y, para terminar y como siempre, habrá sorteos, fiesta, entrega de trofeos y alguna sorpresa.

-¿Cuál es la novedad de este año?

-La 'Green edition-Desahogar el mar'. Será mañana y consistirá en desahogar nuestro mar de Cabo de Palos de los plásticos y otras basuras marinas que lo están ahogando.

-¿Qué actividades realizará Salvamento Marítimo?

-Realizará un ejercicio de rescate y evacuación de un buceador accidentado en las inmediaciones del puerto de Cabo de Palos.

-¿En qué consistirán las pruebas que realizará DAN?

-El laboratorio de DAN (Divers Alert Network) realizará a buceadores voluntarios diferentes pruebas para reconocer los niveles fisiológicos que ha producido el buceo. Así, contribuirá a la investigación con el fin de continuar garantizando que el buceo es una actividad saludable.

-¿Qué hay en la Reserva Marina Islas Hormigas-Cabo de Palos que no haya en otro sitio?

-Los elementos que caracterizan el medio marino del entorno de estos sitios son una elevada biodiversidad, ecosistemas en buen estado de conservación entre los que destacan las praderas de 'Posidonia oceanica' y los fondos coralígenos.

-¿Son los murcianos respetuosos con el medio ambiente?

-Por supuesto que sí, mucho más conscientes, ya que tenemos una región con mucho espacios naturales espectaculares.

-¿Por qué 'Balky'?

-En el cole comenzaron a llamarme así de pequeño, por mi apellido.

-¿Cómo le atrapó el mar?

-El primer día que conseguí sumergirme con una botella y permanecer allí abajo relajado y pudiendo disfrutar de la observación de la vida marina fue el día que supe que dedicaría mi vida a ello y, sobre todo, a enseñárselo a los demás. Buceando desde la infancia en La Manga y Cabo de Palos he descubierto maravillas, y he podido ir viendo los cambios que lamentablemente estamos atravesando, pero siempre con la esperanza de que la naturaleza siga demostrando que, en parte, también se adapta a los cambios. Si observas el mar y todo lo que allí abajo ocurre, aprenderás cosas que no podrías imaginar, te recordará valores que a veces olvidamos.

-¿Cuáles son sus animales acuáticos y sus plantas favoritas?

-Los tiburones y los corales. El tiburón, aunque parece fiero y agresivo debido a la mala prensa (risas), es mucho mas tímido de lo que parece. Es un animal muy especial y majestuoso. Los corales son parte de alga, animal y roca calcárea, son preciosos.

-¿En qué lugar del mundo que aún no conoce le gustaría bucear?

-En la Polinesia Francesa, por la diversidad de los ecosistemas marinos y la belleza de sus paisajes salvajes y casi vírgenes.