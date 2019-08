Esperanza Moreno: «No vamos a parar de renovar la red de centros públicos» La consejera de Educación y Cultura, Esperanza Moreno, en su despacho del edificio de la avenida de La Fama. / Alfonso Durán / AGM La nueva consejera de Educación y Cultura es funcionaria del cuerpo de maestros, especializada en ingles, y ha ejercido en varios centros educativos de la Región DANIEL VIDAL Lunes, 12 agosto 2019, 09:02

Apenas lleva una semana en el cargo y la nueva consejera de Educación y Cultura tiene muy claro el rumbo que debe tomar su particular inicio de curso, que le ha pillado en pleno verano. Funcionaria del cuerpo de maestros, especialidad en inglés, Esperanza Moreno (Calasparra, 1984) ha ejercido en varios centros educativos de la Región en los últimos años antes de pasar por diferentes departamentos de la Consejería que hoy lidera, y de la que ha sido secretaria general en la última etapa. A priori, una buena forma de conocer las necesidades y virtudes del sistema educativo regional. Sobre las competencias de Cultura, no cree que sean una patata caliente, sino «una oportunidad».

-Una maestra al frente de la Consejería de Educación y Cultura. ¿Qué retos se ha marcado?

-Mis objetivos principales son la igualdad de oportunidades, trabajar por la inclusión educativa, mejorar los resultados académicos de nuestros alumnos y reducir las tasas de abandono educativo temprano. También queremos mejorar el estado en el que se encuentran los centros educativos de la Región. Los proyectos prioritarios siempre son los que atañen a los alumnos. Ellos son la razón por la que estamos aquí. Nuestro objetivo es trabajar para mejorar las condiciones del alumnado, que siempre repercutirá en beneficio de la realidad educativa. Por supuesto, el docente tiene que estar lo suficientemente reconocido y trabajar en las condiciones más adecuadas. En septiembre, todos los docentes estarán en sus puestos de trabajo para el inicio de curso.

-La Consejería de Educación lleva muchos años tratando de reducir las tasas de abandono escolar, pero lo cierto es que uno de cada cuatro alumnos de Secundaria dejan los estudios antes de tiempo y no siguen ningún tipo de formación alternativa. Aún estamos muy lejos de la media española y europea. ¿Qué hará usted para remediarlo?

-Es verdad que las cifras que tenemos no son las que nosotros queremos tener, aunque también es cierto que la tendencia de los últimos diez años nos dice que vamos mejorando. De hecho, la tasa de abandono educativo temprano, entre las alumnas, en el ámbito femenino, prácticamente ya ha alcanzado al objetivo que nos marca Europa. Veníamos de una tasa de abandono escolar del 40%, hay que verlo todo con perspectiva. Lo que tenemos que hacer es potenciar las medidas que ya hemos puesto en marcha e implementar aquellas otras que sean necesarias.

-¿Por ejemplo?

-Por ejemplo, con el plan de refuerzo educativo que se ha implantado en las aulas desde el curso pasado. Somos la segunda comunidad que lo ha puesto en marcha. Y lo vamos a seguir potenciando y ampliando en otros cursos, porque está dando buen resultado. El 80% de los alumnos que recibe este apoyo acaba promocionando. También supone una gran ayuda para las familias, que antes tenían que hacer un esfuerzo para pagar clases particulares y ahora reciben este servicio de forma completamente gratuita. En este curso, el plan se extenderá a primero de Secundaria, donde hemos detectado que también sería necesario acompañar al alumnado con estas clases de apoyo gratuitas, que se ofrecen por la tarde.

-Una eterna demanda de la comunidad educativa es la reducción de ratios en las aulas. Los docentes también piden desde hace tiempo la reducción de su jornada que impulsó el Ministerio, y que otras comunidades ya han aplicado.

-Existe una disminución demográfica que afecta a todo el país. Y, aunque la Región de Murcia ha sufrido este fenómeno con menor intensidad, el compromiso del Gobierno regional es mantener el número de aulas en la Comunidad. Al haber menos alumnos, pero el mismo número de aulas, la ratio decrece. Respecto a la reducción de la jornada docente, la normativa estatal ya permitía desde hace unos meses activar algunas de las medidas contempladas. Pero también es cierto que el Gobierno central se comprometía en esa misma normativa a dotar a las comunidades autónomas de una partida económica que permitiera poner esas medidas en marcha. Y a la Región de Murcia no ha llegado nada.

-¿Ampliarán las plazas de cero a tres años?

-Nosotros tenemos a día de hoy 14 escuelas infantiles de titularidad pública, que a partir de septiembre, además, comenzarán a ser completamente gratuitas. Hemos puesto en marcha el plan de cero a tres años, que contempla ayudas de hasta mil euros anuales por hijo matriculado, para que las familias puedan elegir a dónde quieren llevar a sus hijos y puedan sufragar esos gastos en las escuelas infantiles autorizadas.

-Entonces, ¿no tiene previsto aumentar el número de plazas?

-Está previsto aumentar las ayudas para acceder a las escuelas infantiles, de forma paulatina.

-¿Cómo es posible que en pleno 2019 buena parte de los centros educativos de la Región estén aún sin climatizar y tenga que haber alumnos en barracones?

-En estos momentos se están licitando las auditorías recogidas en el plan de climatización, que son competencia de la Consejería de Empresa, y que tienen como objetivo detectar las necesidades específicas de cada centro y cuál sería la mejor forma de actuar en cada uno de ellos. De forma paralela, este año se han destinado 400.000 euros para que 80 centros pudieran adquirir lo que consideraran más apropiado para climatizar el centro. Pero el plan es muy ambicioso, y pretende incidir en los más de 400 centros que existen. No vamos a parar de mejorar y renovar la red de centros públicos, porque el Gobierno de Fernando López Miras lo considera necesario. Nuestro compromiso es invertir veinte millones de euros cada año en infraestructuras.

-Pero el plan de climatización se anunció hace ya dos años, y los colegios parece que siguen en las mismas condiciones que entonces. ¿Se ha hecho poco, o es que el proceso es demasiado lento?

-Es lento, pero es que los trámites de contratación son lentos por las cuantías de las que estamos hablando, alrededor de un millón de euros. Los objetivos están marcados, y ya sabemos lo que tenemos que hacer. Precisamente por eso se están haciendo las auditorías, para d etectar qué zonas y centros son los que más lo necesitan. En el momento en el que tengamos esas auditorías podremos tener un plan director y marcarnos una fecha estimada en la que ningún alumno tenga que soportar determinadas temperaturas.

-¿Y cuándo tendrán esas auditorías?

-Como le decía, están en período de licitación. Esperamos que sea cuestión de unos meses. Respecto a la otra cuestión que me planteaba, sobre las aulas prefabricadas...

-Los barracones.

-Las aulas prefabricadas se instalan en los centros educativos por razones circunstanciales. Bien porque hay picos de matrícula, y no se puede derivar ese alumnado a otro centro, y en ese momento se necesita un espacio que no existe, o bien porque se están acometiendo obras y se necesitan estas aulas para que los niños puedan estar mientras duran los trabajos. Son espacios que están visados y cuentan con toda las condiciones para que los alumnos puedan estar durante un tiempo.

-El proceso para eliminar el amianto de los centros educativos también va lento y el plan establecido por la Consejería parece «insuficiente» a ojos de los sindicatos.

-Europa nos ha marcado un plazo, que es 2028. Lo que tenemos que tener claro en cuanto al amianto es que no existe peligro siempre y cuando no se manipule. Cuando nosotros tenemos conocimiento de alguna situación enviamos a la unidad técnica y nos dice si hay algún problema o no. Con toda la información que recibimos hemos hecho un inventario, y ahora vamos a elaborar un plan para priorizar la retirada de ese material cumpliendo con la fecha que nos marca Europa. Queremos presentar ese plan a lo largo de este ejercicio.

-¿Se plantea como reto la firma del pacto regional por la Educación?

-Por supuesto. Qué mejor asunto en el que todos podamos estar de acuerdo que la Educación. Esta puerta siempre estará abierta a la firma de un pacto regional por la Educación. Siempre ha estado abierta.

-No parece que en los últimos años se haya trabajado mucho en este sentido.

-Porque en los últimos años se ha trabajado por el pacto nacional, el pacto nacional por la Educación. Se volcaron muchos esfuerzos en este sentido y no pudo ser. El Partido Socialista se levantó de la mesa cuando ya estaba muy avanzado. No fue posible y lo que estamos haciendo es trabajar en medidas consensuadas con la comunidad educativa.

-Como nueva consejera, ¿liderará el camino hacia la firma del pacto?

-Yo estaré encantada, pero lo de menos es quién lo lidere. Lo importante es que se materialice.

-¿Qué le hace sentir orgullosa del sistema educativo regional?

-Me parece muy importante que las familias que tengan hijos con necesidades educativas especiales puedan llevar a sus dos o tres hijos al mismo colegio. Y eso se consigue con las aulas abiertas. Este año serán diez más, llegando a un total de 117. Son medidas efectivas y reales que se están poniendo en marcha en la Comunidad para que, a día de hoy, seamos la tercera región con mejor nivel de inclusión educativa del país. Tampoco puedo dejar de mencionar el esfuerzo que se ha realizado en los últimos años para convertir a Murcia en una región bilingüe. Todos los centros cuentan en su oferta educativa con algún nivel de inmersión bilingüe. Esto estaba reservado antes a unos pocos, y lo que hemos conseguido es que cualquier familia de los 45 municipios de la Región pueda acceder a este tipo de educación. Además, ofertamos planes de apoyo como las 6.000 plazas gratuitas en campamentos de inmersión lingüística, y aumentamos la dotación para auxiliares de conversación, que ya se han convertido en un miembro más del centro educativo.

-¿Cuenta el cuerpo docente con la formación necesaria para atender un sistema educativo bilingüe?

-Trabajamos en planes de formación para el profesorado, y hacemos cursos específicos para los docentes, que además cuentan con facilidades para acceder a las escuelas oficiales de idiomas.

-Del sistema educativo que tan bien conoce por dentro, ¿qué no le gusta?

-Las tasas de abandono escolar temprano de las que antes hablábamos. Tenemos que seguir trabajando duro para lograr los objetivos marcados.

-Los empresarios siguen demandado una mayor adecuación del sistema formativo -y aquí entramos en el terreno de la Formación Profesional- a las necesidades de las empresas. ¿Están haciendo lo suficiente?

-Hemos aumentado muchísimo la oferta de ciclos formativos, intentando adecuarlos lo máximo posible a las necesidades de la Región. De hecho, ahora estamos implantando los ciclos formativos en los municipios dependiendo de la demanda empresarial de esos municipios. Por ejemplo, en Caravaca de la Cruz hemos puesto en marcha el ciclo formativo de calzado. En zonas más turísticas, ciclos más relacionados con los servicios, o con los idiomas. Estamos intentando trasladar la oferta de la Formación Profesional a las demandas de cada zona. También hemos aumentado mucho el número de convenios con las empresas formadoras.

-El Consejo Económico y Social lamenta precisamente en su último informe la escasez de empresas formadoras, e indica que aún no se han recuperado las que había en 2013.

-Nuestra intención es seguir trabajando para aumentar el número de convenios con las empresas. De hecho, nunca hemos dejado de hacerlo. Nuestro objetivo es seguir mejorando esos datos.

-¿Cuál ha sido el último concierto al que ha asistido?

-Al de Viva Suecia, en Alcantarilla.

-¿Y qué libro está leyéndose ahora mismo?

-'Misión olvido', de María Dueñas.

-¿Se siente cómoda con las competencias de Cultura?

-Lo mejor que me podía haber pasado era que Educación estuviera con Cultura. Qué mejor compañera para la Educación que la Cultura, y qué mejor compañera para la Cultura que la Educación. La simbiosis que se puede crear entre las dos administraciones puede ser muy positiva para el ciudadano desde las edades más tempranas.

-¿No le parece que la cartera de Cultura es una 'patata caliente'? Vuelve a Educación después de unos años junto a Turismo.

-La Cultura es un ámbito transversal, que se puede trabajar desde el Turismo, que es uno de los objetivos del Gobierno de Fernando López Miras, potenciar el turismo cultural, pero que también se puede trabajar de la mano de la Educación. La oportunidad de despertar el gusanillo de la cultura en los más pequeños, creando esas sinergias entre ambas competencias, yo creo que es muy importante porque tiene muchas ventajas.

-¿Cómo se ha propuesto establecer esas sinergias?

-Estamos ahora mismo diseñando varios planes de actuación que anunciaremos en breve.

-¿Qué hay de la Ley de Mecenazgo anunciada también hace unos meses por Fernando López Miras?

-Es una ley muy necesaria para la Región. Se debería de haber puesto en marcha ya desde el Gobierno central pero, como no lo hacen, nosotros ya hemos presentado una propuesta a la Asamblea. Va a ser un impulso muy importante para la industria cultural. Murcia es una tierra de creadores, y tenemos que aprovechar y apoyar ese talento. Queremos que Murcia sea un referente cultural, pero para eso también se hace fundamental esta ley, que muchos ciudadanos están esperando.