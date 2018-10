Los especialistas coinciden en que las familias deben «hablar más y amenazar menos» Presentan un método que ayuda a las parejas a recuperar la situación emocional tras sufrir los efectos de la dependencia B. M. MURCIA Viernes, 26 octubre 2018, 03:09

Dicen que, en una familia, cuando una adicción entra por la puerta, el amor sale por la ventana. El doctor José Ángel de Francisco y la mediadora familiar Dolores Canet han creado el 'Método De Francisco y Canet' para ayudar a las parejas en riesgo de ruptura, «ya que no tienen las cuentas subsanadas», afirmó el especialista. Se trata de un prágmatico estudio fruto de la experiencia de «más de 6.000 casos en los últimos 20 años» y que actúa de salvavidas solo si el cónyuge enfermo se ha sometido ya a un tratamiento; es condición 'sine qua non'. «El método no funciona si hay adicción», subrayó.

Tiene la finalidad de recuperar la situación emocional de la pareja, puesto que el miembro no adicto «se siente impotente para solucionar la situación, no tiene herramientas y ha perdido la confianza y seguridad», así que «necesita a un terapeuta que le escuche y le comprenda, ya que la persona más cercana le ha defraudado», razonó la experta. Por su parte, la persona adicta se siente estigmatizada, censurada por su entorno y responsable de desestructurar su familia. Aun así, «es posible la recuperación si atendemos al conflicto emocional», resumieron De Francisco y Canet.

Buena comunicación

La comunicación es un factor imprescindible para solucionar este problema y otros. «En las familias hay que hablar más, amenazar menos y poner normas firmes que se cumplan», aconsejó el internista Basterrechea, quien se mostró partidario de obedecer a rajatabla las restricciones que los padres imponen a sus hijos. «Muchos les dicen: '¡Te voy a quitar el móvil y el ordenador!', y a las dos horas vuelven a tenerlos con las mismas condiciones», se quejó.

También responsabilizó a los profesionales sanitarios, a quienes atribuyó la misión de «ayudar, escuchar y confortar», así como a los poderes públicos, para que aprueben normas más estrictas. Incluso atizó a los comercios que venden alcohol a menores y a las casas de apuestas que los dejan entrar. «¿Cómo pueden jugar de manera presencial si tienen menos de 18 años?», se preguntó. Sorprendentemente, el 13,6% de los jóvenes de entre 14 y 18 años apostaron dinero en estos establecimientos en 2016/17, con una prevalencia superior del público masculino (21,6%) frente a las chicas, con el 5,4%.