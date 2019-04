«Los españoles y los polacos somos personas bastante cercanas» Jorge Zieleniewski, el cónsul honorario de Polonia en la Región. / vicente vicens / agm Jorge Zieleniewski es médico y cónsul de Polonia MINERVA PIÑERO Viernes, 12 abril 2019, 07:51

Natural de Lodz (Polonia), Jorge Zieleniewski (1957) llegó a la Región en 1984, con el objetivo de realizar un periodo de prácticas en el Hospital La Arrixaca como estudiante de medicina. Además de trabajar en el departamento de Radiología, ejerce como presidente de la Asociación de Cónsules de la Región, entidad que ya ha cumplido 21 años, y como cónsul honorario de Polonia en Murcia. «Espero jubilarme en tierras murcianas» afirma.

-¿Existe cierta xenofobia hacia el colectivo al que usted representa en la Región?

-En absoluto. Los polacos que hace unos años se desplazaron hasta Murcia y que decidieron quedarse están totalmente asentados. Uno de los pilares que comparten con los murcianos son las raíces cristianas; la familia como núcleo de todo. Por esta razón las costumbres regionales no nos parecen chocantes, ya que no se diferencian en gran medida de lo que podemos encontrar en Polonia.

-¿Son los murcianos acogedores?

-Para mí, mucho. Durante los treinta años que llevo en Murcia, nunca he vivido ningún episodio de xenofobia. Y cómo médico nadie se ha dirigido hacia mí en un tono despectivo. A estas alturas puedo considerarme polaco y murciano.

-¿Cuáles son sus funciones como cónsul honorario?

-Atender a los ciudadanos polacos que viven en la Región o que transitan por aquí, así como difundir la imagen de Polonia en Murcia y acercar mi país a los murcianos.

-¿Cuántos ciudadanos polacos hay en la Región?

-Unos 2.000. No conozco el número exacto, pero lo que sí sé es que muchos han retornado a Polonia en busca de trabajo, recientemente. Allí prácticamente no hay paro.

-¿Qué esperaban encontrarse los polacos en Murcia a principios del siglo XXI, cuando llegaron muchos de ellos a estas tierras?

-En aquella época, Polonia no se encontraba en una situación económica muy buena. La gente venía a mejorar sus condiciones laborales, ya que los sueldos en la Región eran mejores. Pero no llegaban a España con el objetivo de quedarse, sino de ganar algo de dinero y después volver a su país.

-¿Se ha dado entonces la vuelta a la situación laboral?

-Sí, ya que actualmente mucha gente está desempleada en la Región, mientras que Polonia registra una cifra de paro de entre el 4% y el 6%. Sé que muchos ingenieros y arquitectos españoles, por ejemplo, se han marchado a Polonia en busca de trabajo. La economía ha cambiado.

-Recientemente, el cuerpo diplomático en la Región ha visitado la Academia General del Aire y el Palacio de San Esteban.

-Si, he estado acompañado por los cónsules de Alemania, Italia, Bélgica, Reino Unido, Noruega, Dinamarca, Rumanía, Finlandia, República Dominicana, Ecuador y Marruecos. También ha participado el secretario de la Asociación de Cónsules, Sebastián de la Peña, quien también es cónsul honorario de México.

-Aterrizó en la Región hace más de tres décadas. ¿Echa de menos algunos progresos en alguna materia?

-Hace unos cinco años, expuse durante una entrevista que la comunicación dejaba mucho que desear. Creo que el tranvía podría llegar hasta La Arrixaca, pasando por el Barrio del Carmen, y que el servicio de autobuses podría ser más útil. Pese a que es una ciudad de tamaño mediano, presenta una gran contaminación atmosférica. Probablemente, la gente se ve obligada a utilizar el coche al no encontrar otra opción. Y ojalá que el proyecto de las bicicletas funcione a largo plazo, pero me pregunto quién va a coger este vehículo en agosto a pleno sol. En Polonia, por ejemplo, existen autobuses eléctricos que no contaminan y parkings disuasorios que complementan una buena red de transporte público. Ojalá pueda desplazarme a La Arrixaca en tranvía antes de jubilarme.

-¿A qué le costó acostumbrarse cuando llegó?

-Al clima. Es muy bueno, pero el verano es tremendo. Me chocó que hiciese tanto calor. Por lo demás, me encontré con personas que se parecen mucho a los ciudadanos polacos; con murcianos muy hospitalarios, abiertos, alegres y generosos. Creo que los murcianos y los polacos son bastantes cercanos.