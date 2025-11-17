La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Personal atendiendo el comedor escolar, en una imagen de archivo. LA VERDAD

Esenciales pero «de segunda»: el personal no docente denuncia sus precarias condiciones laborales

Trabajadores de limpieza, ordenanzas, auxiliares, educadoras, fisioterapeutas... han convocado una protesta el próximo 28 de noviembre

Fuensanta Carreres

Fuensanta Carreres

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:31

Comenta

Sin el trabajo diario de limpiadores, ordenanzas, auxiliares técnicas educativas, educadoras infantiles, intérpretes de lengua de signos, fisioterapeutas, enfermeras, trabajadoras sociales, cocineras... los colegios e ... institutos de la Región difícilmente podrían atender al alumnado diverso que escolarizan. El personal no docente, crucial e imprescindible para el buen funcionamiento de los centros educativos, se siente ninguneado y tratado por parte de la Administración como una plantilla «de segunda», a pesar de ser «necesario para garantizar una educación de calidad e inclusiva».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tiroteo en el garito de El Luli en Las Seiscientas de Cartagena: disparos a quemarropa
  2. 2 Fallece una octogenaria 4 días después de ser herida en un atraco en Murcia
  3. 3 El rabo de gato trae una «emergencia ecológica» a la Región de Murcia y reduce la seguridad vial
  4. 4

    Las cuentas pendientes del franquismo en la Región de Murcia
  5. 5

    Los jefes de servicio de La Arrixaca rechazan «más parches» y reclaman «un nuevo hospital»
  6. 6 Luto y emoción en la subida de la Virgen de Bolnuevo
  7. 7 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy domingo 16 de noviembre de 2025
  8. 8

    El Real Murcia se estrella ante su impotencia y un Teruel sólido
  9. 9 Y si construimos una nueva Arrixaca
  10. 10 Fatboy Slim y Guitarricadelafuente, primeras confirmaciones del Warm Up 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Esenciales pero «de segunda»: el personal no docente denuncia sus precarias condiciones laborales

Esenciales pero «de segunda»: el personal no docente denuncia sus precarias condiciones laborales