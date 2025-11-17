Esenciales pero «de segunda»: el personal no docente denuncia sus precarias condiciones laborales

Sin el trabajo diario de limpiadores, ordenanzas, auxiliares técnicas educativas, educadoras infantiles, intérpretes de lengua de signos, fisioterapeutas, enfermeras, trabajadoras sociales, cocineras... los colegios e ... institutos de la Región difícilmente podrían atender al alumnado diverso que escolarizan. El personal no docente, crucial e imprescindible para el buen funcionamiento de los centros educativos, se siente ninguneado y tratado por parte de la Administración como una plantilla «de segunda», a pesar de ser «necesario para garantizar una educación de calidad e inclusiva».

Los sindicatos UGT, CC OO y Sterm, que han convocado una protesta para denunciar «la insatisfacción laboral generalizada por la falta del reconocimiento profesional, la excesiva carga de trabajo, la falta de sustituciones y la alta temporalidad de los puestos», ha detallado este lunes varias situaciones que, a su juicio, evidencian ese trato desigual. «Los educadores infantiles y ATE son contratados más tarde que el resto de docentes; los ordenanzas que trabajan por las tardes no cobran el plus que sí perciben otros compañeros; los enfermeros y auxiliares que hacen itinerancias no las tienen incorporadas al horario, las ratios no se aplican...», han enumerado Juan González, delegado de UGT; Paqui Lopez, de Intersindical; y Elena Fernández, delegada de la Federación de Enseñanza de CC OO.

En los centros educativos públicos de la Región casi 3.000 trabajadores están vinculados a los servicios de Atención Educativa Complementaria y Administración y Servicios. Son un amplio número de cuerpos y opciones de trabajo: personal de limpieza, ordenanzas, auxiliares técnicas educativas, educadoras infantiles, intérpretes de lengua de signos, fisioterapeutas, enfermeras, trabajadoras sociales, cocineras, las educadoras en intervención social, personal de mantenimiento, de seguridad, personal administrativo; de centros, de gestión y proyectos, personal de prevención de riesgos laborales.

Según han denunciado, de los 3.000 trabajadores de personal no docente, «casi 900 son puestos de personal interino son por programas de curso escolar, es decir, un tercio del personal con el 30% de temporalidad». Los tres sindicatos han reivindicado que «la dignificación y el reconocimiento de este personal no es solo una cuestión de justicia laboral y social, sino un pilar fundamental para construir entornos educativos más equitativos, eficientes y humanos».