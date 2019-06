«Escribir una novela es uno de esos líos en los que te metes sin darte cuenta» Pedro Pedreño con su libro. :: / J.CARRIÓN / AGM Pedro Pedreño Caravaca es exmilitar y escritor RAÚL HERNÁNDEZ Jueves, 6 junio 2019, 08:21

Pedro Pedreño Caravaca (Murcia, 1960) ingresó en el estamentol militar a los 18 años de edad, y allí se quedó para hacer carrera, en concreto en el Ejército del Aire. En esa época logró, con la Patrulla Acrobática de Paracaidismo de Alcantarilla, un campeonato del mundo de paracaidismo y un subcampeonato, así como infinidad de campeonatos de España. Tras 21 años en activo, se retiró como sargento primero en acto de servicio. Fue a partir de ese momento cuando ha podido dar forma a su primera novela, un sueño que siempre ha tenido en la cabeza. Su obra 'Feo, fuerte y formal', de la editorial Círculo Rojo, se presenta esta tarde en la librería Diego Marín de Murcia a las 19.30 horas.

-Usted ha sido militar y su protagonista es un soldado que regresa de una misión en Afganistán. ¿Cómo ha influido su profesión en el relato del libro?

-La experiencia a la hora de escribir sobre algo que me toca de cerca es manifiesta. Aunque, no lo haya vivido sobre el terreno, sí es cierto que he podido darle el enfoque adecuado gracias a mi preparación.

-Su obra se llama 'Feo, fuerte y formal' y trata de una historia de amor, ¿por qué ese título?

-Por dos razones: la primera es porque esa canción de Loquillo es mi canción estandarte, en la cual me veo muy reflejado al igual que el protagonista. La segunda razón es porque es una frase de John Wayne y este a su vez es uno de los ídolos de mi infancia.

- Siguiendo al autor de la canción que da título a su libro, ¿qué hace un exmilitar como usted en un lugar como este?

-Este es uno de esos líos tan bonitos en los que te metes sin darte cuenta y que finalizan con ganas de meterte en otro, y en otro. Es una grandísima experiencia.

-¿Qué historia cuenta en sus páginas?

- Se trata de un profesional de las Fuerzas Armadas que vuelve de una misión habiendo vivido casos muy especiales. Ya en casa, en Murcia, encuentra a una persona con la que logra romper la rutina y con la que vive experiencias de todo tipo.

-¿Ha querido hacer un homenaje a los militares que regresan de una zona de conflicto y que, una vez en casa, les cuesta retomar la rutina de la vida cotidiana?

-Exacto. Intento valorar el trabajo que realizan y lo difícil que supone volver y retomar la normalidad. Parece una contradicción, pero es complicado, ya que lo que viven en algunas ocasiones es difícil de asimilar.

-¿Escribir un libro ha sido una de las misiones más difíciles que ha tenido que afrontar?

-La verdad es que no ha sido una misión difícil. Por desgracia, he vivido situaciones mucho más delicadas, pero sí es cierto que es muy gratificante, sobre todo cuando acabas, claro.

-¿Cuál es su próximo reto?

-Evidentemente, después de esto mi cabeza no se ha detenido ni un instante. Sigo escribieno mis relatos cortos y participando en distintos concursos. Tengo una obra muy trabajada con unos 35 capítulos ya escritos. Además, existe un proyecto de novela complejo pero muy apetecible que tengo que estructurar muy bien para llevarlo a cabo, y es lo que más ocupa mi tiempo.