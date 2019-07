«Escribir, para mí, es un acto necesario y casi terapéutico» Isabel Muñoz González ha sido finalista en un concurso de relatos cortos ANTONIO GREGORIO Lunes, 1 julio 2019, 08:15

Con 65 años, Isabel Muñoz ha sido finalista del XI Concurso de Relatos Escritos por Personas Mayores de la Caixa y RNE, por su narración corta 'El batido de lentejas'. Isabel estudió en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid y es doctora en Psicología por la Universidad de Murcia y especialista en Psicología Clínica. Ha trabajado en varios centros de salud mental y en el ámbito privado.

-¿De qué trata 'El batido de lentejas'?

-Es un relato muy breve que narra en primera persona la experiencia de una paciente en un servicio de oncología.

-¿Cómo se le ocurrió la historia?

-Está basada en un hecho real que le sucedió a una amiga. Es un ejemplo de la situación de desvalimiento e indefensión que genera la enfermedad y de la influencia que tiene la relación terapéutica en el estado del paciente. Y ésta es demasiado importante como para descuidarla.

-¿Por qué decidió participar en el concurso?

-Escuché casualmente por la radio la convocatoria, tenía un relato escrito y cumplía los criterios para concursar. Estaba dirigido a 'personas mayores' y yo entro ya en esa categoría. Me pareció una buena oportunidad para empezar y hacer bueno aquello de que 'nunca es tarde'.

-¿Son necesarios este tipo de concursos?

-Creo que son muy importantes. Cada vez hay más gente que escribe, que asiste a talleres de escritura, que publica en blogs, pero es un aliciente participar y obtener el reconocimiento de los demás. Es una satisfacción añadida al hecho de escribir.

-¿Le gusta escribir relatos?

-Me gusta escribir en general. Me parece que el relato es un género literario difícil porque hay que condensar en pocas páginas lo esencial de una historia. Sin rodeos ni largas descripciones, con un lenguaje claro y más directo que en una novela, por ejemplo. Cada línea es muy importante. Es un reto.

-¿Desde cuándo escribe?

-Desde que era muy niña. A los 13 o 14 años descubrí que me gustaba mucho hacer los ejercicios de redacción que nos pedían en clase y desde entonces no he dejado de hacerlo. La mayoría de las veces escribo solo para mí. En ocasiones, también para mis amigos, con quienes comparto las narraciones sobre los viajes que hacemos juntos, e, incluso, he publicado durante dos años columnas semanales en un diario.

-¿Ha participado en otros concursos?

-Esta es la primera vez que lo hago. Nunca antes me había atrevido a concursar. Quedar finalista ha sido una experiencia emocionante, sobre todo porque RNE y la Fundación Bancaria la Caixa, que lo llevan haciendo desde hace once años, organizaron un acto entrañable. Así que no descarto repetir.

-Este era un relato corto pero... ¿le gustaría escribir un libro?

-Sí. Me encantaría. Veremos ahora si me animo con el empuje de este pequeño premio y con la disponibilidad de tiempo que me da el haberme jubilado recientemente.

-¿Qué le aporta escribir?

-Escribir es para mí un acto necesario. Casi terapéutico. Escribiendo ordeno mis ideas, construyo mi percepción del mundo, lo entiendo mejor. Escribir me ayuda a digerir mejor los malos tragos y me hace disfrutar aún más de los momentos felices. Escribiendo puedo elegir si encauzo mis emociones, las transformo o las dejo desparramarse. En fin, escribir es para mí el premio.