Eroski sitúa a los murcianos como los que consumen menos alimentos saludables

LA VERDAD Murcia Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:28 Comenta Compartir

Los ciudadanos de la Región de Murcia se sitúan a la cola el consumo de alimentos saludables en España. Así lo refleja un estudio presentado ayer de la Fundación Eroski, titulado '¿Cómo comemos? Análisis del consumo de alimentos y bebidas desde una perspectiva nutricional', elaborado a partir de los datos del Panel de Consumo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación entre los años 2022 y 2024. Y es que apenas alcanzan el 69,6% del total de la dieta en la Comunidad. La media nacional es de 73,45%. Y solo el 40,8% corresponde a alimentos de consumo diario, los valores más bajos del país.

El trabajo revela que la cantidad media de consumo de alimentos saludables (incluidos en la pirámide alimentaria) no alcanza las recomendaciones nutricionales: un mínimo de cinco raciones diarias de frutas y hortalizas, cuatro raciones semanales de pescado y legumbres y cinco raciones semanales de frutos secos.

Las diferencias por territorios son significativas, aunque ninguna autonomía cumple plenamente los niveles ideales. Navarra y País Vasco lideran los hábitos. En ambas comunidades, los alimentos de consumo recomendado diario y frecuente representan cerca del 80%. También se pone de manifiesto que, aunque la preocupación por la salud y la nutrición ha crecido en los últimos años, existe todavía una brecha entre la intención y la práctica real.

Temas

Alimentación

Consumo