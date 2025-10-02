«El envejecimiento plantea a la humanidad cuestiones inéditas» Monseñor Renzo Pegoraro, presidente de la Pontificia Academia Pro Vita, participa en el I Congreso Internacional sobre Humanización y Cuidados a los Mayores que organiza la UCAM

Bajo el lema 'Cuidar de los mayores en el seno de la familia', la Universidad Católica de Murcia celebra este jueves y viernes el 'I Congreso Internacional sobre Humanización y Cuidados a las Personas Mayores', un foro de reflexión y diálogo que ha reunido a profesionales, investigadores, responsables de políticas públicas y mayores con el objetivo de mostrar el papel esencial de la familia como pilar fundamental del cuidado en una sociedad marcada por el envejecimiento demográfico. Al acto han asistido un numeroso grupo de estudiantes de Ciencias de la Salud de la UCAM.

Monseñor Renzo Pegoraro, presidente de la Pontificia Academia Pro Vita, ha participado vía online en el acto inaugural, destacando que «el envejecimiento plantea a la humanidad cuestiones inéditas en su historia. El reto no es solo alargar la vida, sino dar vida a los años». En esta línea, ha subrayado que «la fragilidad de la vejez no debe ocultarse, sino asumirse como un verdadero magisterio que ofrece lecciones vitales para toda la sociedad».

Junto a monseñor Pegoraro, ha inaugurado el evento, María Dolores García, presidenta de la UCAM, quien ha afirmado que desde la Universidad Católica «nos involucramos activamente en el bienestar de las personas mayores y estamos trabajando para la puesta en marcha de un foro permanente de humanización en el que formar a profesionales preparados para atender sus necesidades».

En la inauguración también han intervenido Antonia Abril Sánchez, directora general de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión de la CARM, quien ha resaltado que están desarrollando un plan de agilización del procedimiento para obtener el grado de dependencia y de las prestaciones derivadas de ella, y Antonio Alcaraz, vicerrector de Extensión Universitaria, quien ha expuesto la labor que desarrolla la Universidad Católica en favor de las personas mayores y desfavorecidas tanto en España como a nivel internacional.

Los expertos participantes en el Congreso están haciendo especial énfasis en la revalorización del entorno familiar como núcleo afectivo y social clave en el bienestar integral de las personas mayores, idea en la que ha insistido Carmelo Gómez, catedrático de Humanización y Cuidados a Mayores de la Universidad Católica, afirmando que «la familia es hoy un pilar fundamental en los cuidados, pero no cuenta con el respaldo necesario para hacer frente a esta responsabilidad».

Durante el Congreso, que concluirá este viernes, también se abordará el problema de la soledad no deseada, la falta de recursos económicos y la insuficiencia de infraestructuras públicas adecuadas para atender a una población cada vez más envejecida y con mayores niveles de dependencia. «La carga que tienen que soportar las nuevas generaciones a los efectos de cuidados de las personas mayores va a ser una carga ímproba, inédita a lo largo de la historia», según afirmó el catedrático de Filosofía Política de la Universidad de Valencia, Vicente Bellver, en el congreso, quien advirtió de que «las personas mayores en la mayor parte de los casos sufren una soledad no deseada».