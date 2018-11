«Para envejecer con salud hay que ejercitar la mente y no estar solo» María José Sesma. / c. alcántara La psicologa María José Sesma impulsa el movimiento 'Activa tu cerebro' Viernes, 2 noviembre 2018, 08:01

Causa furor en todo el mundo. O, al menos, en esa parte del planeta donde los ciudadanos tienen el resto de sus necesidades más o menos cubiertas. Así que los programas denominados 'antiaging', que vienen a ser «antivejez», se extienden como las arrugas por la cara más allá de cierta edad. La psicóloga María José Sesma, al frente del centro Avanzo, impulsa estos días el programa 'Activa tu cerebro', una iniciativa que persigue conseguir un envejecimiento saludable.

-¿Qué tiene que ver la psicología con el buen envejecer, si es que envejecer tiene algo de bueno?

-(Risas). No sé si es bueno, pero es inevitable, por eso hay que conseguir la mejor calidad de vida. La psicología busca el bienestar mental y emocional de las personas y la especialidad de neuropsicología nos permite favorecer un buen nivel cognitivo y de funcionalidad.

-¿En qué consiste la terapia 'antiaging' de su nuevo programa?

-Es una vía de trabajo con un enfoque integral del adulto, cuyo objetivo es mantener las funciones mentales, motoras, emocionales a niveles óptimos, evitando el deterioro. Es cuidar el tándem cuerpo-mente en una etapa en la que normalmente no se le da tanta importancia. La perspectiva que tenemos no es intervenir solo cuando hay una enfermedad, sino en la detección y prevención precoz para potenciar las capacidades de cada persona.

-¿A partir de qué edad es aconsejable realizar esta terapia?

-Lo ideal es cuando se cumplen 55 años. Antes se pensaba que a partir de cierta edad no había nada que trabajar, pero no es cierto. Hay que invertir en salud mental incluso a edades avanzadas, que es algo a lo que no se le da la suficiente importancia. La calidad de vida es encontrarte bien, ser independiente y tener un alto nivel de bienestar.

-¿Está teniendo éxito el programa en la Región?

-Estamos satisfechos. Encontramos una respuesta muy buena por parte de todas las personas que la están realizando. Se sienten mejor y siempre lo recomiendan.

-¿A quiénes atienden más, a hombres o mujeres?

-En el programa hay más mujeres. En general, ellas quieren encontrarse mejor y se cuidan más, ya sea con ejercicio o con este tipo de terapia. Los hombres aún tienen más prejuicios y les cuesta reconocer que pierden capacidades con la edad.

-¿Qué tres consejos daría a las personas que quieren envejecer de forma saludable?

-Lo primero es ejercitar la mente para no perder capacidades. Tener ilusiones y proyectos y no perder el vínculo social. Es importante relacionarse porque las personas mayores tienden a ir aislándose poco a poco, sobre todo cuando aparece una enfermedad.

-¿Somos los murcianos muy de ir al psicólogo o aún no?

-A la gente le cuesta porque con la psicología hay conceptos erróneos y prejuicios. Mucha gente piensa que solo se va al psicólogo cuando tienes una enfermedad y no es así. Todos pasamos por dificultades en la vida, en el trabajo, con los hijos, con la pareja. Una terapia te ayuda a gestionar mejor los momentos complicados. No hay que esperar a momentos de catástrofe para acudir a un profesional.

-¿Cómo afecta la rapidez con la que vivimos a nuestra mente?

-Generando estrés y malestar emocional. No se disfruta del día a día y de las cosas cotidianas. También afecta a la calidad de nuestras relaciones personales. En la medida de lo posible, hay que buscar recursos para calmar nuestro ritmo de vida y ser felices.

-¿Qué tramos de la población por edades son los que más atienden?

-Lo que más tratamos son los problemas en la etapa infantil y adolescente. Y los mayores de 55 años con este tipo de terapia.

-¿Qué otras técnicas novedosas experimenta estos días?

-Sobre todo, lo que hacemos es intervenir en las distintas áreas para estimular lo cognitivo, lo motor y lo emocional, para encontrar un equilibrio y potenciar todas las capacidades que nos permiten sentirnos a gusto con nosotros mismos y con la vida.