Entra en prisión el acusado de matar a un hombre de una puñalada en Puente Tocinos

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia ordenó, en la tarde de ayer, el ingreso en prisión provisional del presunto autor de la muerte a cuchilladas de un hombre en un bar de Puente Tocinos. Según informaron fuentes judiciales, el sospechoso, un ciudadano ruso de 39 años, afronta un presunto delito de homicidio.

El suceso ocurrió en torno a las 13.20 horas de este martes, en un bar ubicado en el carril de la Torre. El ataque, según informaron fuentes cercanas a la investigación, se produjo en el transcurso de una discusión en la que el agresor habría esgrimido un arma blanca con la que presuntamente asestó, al menos, una puñalada en el cuello al hombre. Varias llamadas al 112 alertaron de la disputa e indicaron que el herido sangraba abundantemente. «Ya he hecho lo que tenía que hacer. Puedes llamar a la policía. No me voy a ningún lado, les espero aquí», le dijo el presunto homicida al dueño del local.

Sin oponer resistencia

Los agentes lo detuvieron sobre las 13.40 horas sin que el presunto homicida opusiera resistencia. Por su parte, los vecinos alertaron al Centro de Coordinación de Emergencias 112 para pedir una ambulancia que asistiera al herido, pero cuando llegaron los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida al hombre.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para tratar de esclarecer los motivos que llevaron al sospechoso a cometer el crimen. Según explicaron fuentes cercanas al caso, el homicidio se podría haber visto originado por una deuda o un ajuste de cuentas.