«No entendemos que paguemos siempre nosotros el pato» La asamblea de Adicae reunió a una decena de personas ayer en Murcia. DANIEL VIDAL Martes, 23 octubre 2018, 04:01

Usuarios de banca de la Región de Murcia, agrupados en la Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros (Adicae), se reunieron ayer en el Hotel Catalonia Conde de Floridablanca para celebrar lo que el presidente nacional de la asociación, Manuel Pardos, calificó por videoconferencia como «una victoria rotunda de los consumidores frente a una banca que no merece el título de banca del siglo XXI después de años de fraude». Manuel Funes, coordinador de Adicae en la Región, señaló a 'La Verdad' que la estrategia de las entidades financieras es «la de siempre, la de no contar con los consumidores y la de poner palos en las ruedas, confundiendo a los clientes. Una banca del siglo pasado. No entendemos que paguemos siempre nosotros el pato».

El presidente nacional de Adicae, Manuel Pardos, continuó preguntándose desde Madrid (la asamblea se celebró de forma simultánea en varias ciudades españolas) «¿cuándo se ha dictado una sentencia mirando la repercusión económica de la misma?», y aseguró que «todos aquellos que estén pagando una hipoteca tienen derecho a reclamar los gastos. Hasta los que han sido desahuciados. La intención de Adicae es movilizar a todos los hipotecados de este país, no solo a los que firmaron desde el año 2014. No sé a qué intereses responde esa información. Todos aquellos que paguen una hipoteca tienen derecho a reclamar», reiteró.

Eso sí, también reconoció que la banca «no ha pagado más que lo que le ha dado la gana» en el tema de las cláusulas suelo; «no han pagado más que lo que les ha dado la gana» en el tema de las preferentes» y con este tema «no van a querer pagar ni borrachos», afirmó elocuente. Matías Martín, técnico de Consumo en Adicae Región de Murcia, asegura que la intención es «buscar mecanismos de resolución sin tener que llegar a los tribunales».