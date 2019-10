«La enfermedad no posee fronteras; la ayuda tampoco debería tenerlas» José Pedro Cerón. / P. ESPADAS José Pedro Cerón, investigador y pregonero de la feria de Alhama PACO ESPADAS Viernes, 4 octubre 2019, 08:15

Las fiestas patronales de Alhama de Murcia comienzan oficialmente mañana con el pregón y el chupinazo, responsabilidad que este año ha recaído en el investigador y doctor en Química José Pedro Cerón Carrasco (Alhama de Murcia, 1980). El día que le dijeron que era el elegido para pregonar las fiestas de su localidad natal, aseguró que sintió el 'síndrome' del pregonero.

-Defina 'síndrome' de pregonero.

-Amalgama de sentimientos, algunos contradictorios, que invaden cuando te regalan el honor de pregonar la feria de Alhama. Tratamiento: paseo por la feria de día y de noche, uno cada ocho horas, durante una semana.

-¿Qué recuerdos le asaltan de las fiestas patronales?

-Muchos. De pequeño, acompañado de la mano de mis padres, con mis dos hermanas, Lali y Juani. Más adelante, trasnochando un poco, después de hacer migas. Y ahora, de nuevo a la luz del día con mi señora, Mónica, y mis hijos, Darío y Julia. Vuelvo a disfrutar como un niño.

-¿Cómo ha sido su experiencia profesional fuera de España?

-Me sentí un privilegiado. Hace no tantos años mi padre tuvo que buscar trabajo en Alemania y Francia, al igual que tanta gente de nuestra Región. Una generación más tarde yo pude hacer lo mismo, pero esta vez como científico en universidades de Bélgica y Francia. Por eso me considero que fui también un emigrante, pero privilegiado. Y fue gracias al esfuerzo de mis padres.

-¿Se producen fugas de cerebros de nuestro país?

-La investigación es una carrera de obstáculos. Con el último gobierno recuperamos un Ministerio de Ciencia, pero falta mucho por hacer. Un grupo de investigación puede desmontarse en un día, pero se tardan años en crear una estructura estable que pueda contribuir a la ciencia.

-Se doctoró con un estudio sobre la mutación del ADN...

-El ADN es una molécula caprichosa, que juega en contra de la naturaleza. Hay un principio básico de la termodinámica que nos explica cómo, de forma espontánea, tendemos hacia el caos. Pero el ADN se empeña en mantener cierto orden en esa estructura molecular que llamamos vida. Y lo hace con una lista de cuatro letras: A, T, G y C. Cualquier cambio en su orden alfabético es lo que conocemos como mutación. Puede ser beneficioso o perjudicial, todo dependerá de dónde se produzca la variación de la letra.

-Uno de sus logros es un fármaco contra el virus Zika.

-Fue una de las mayores alegrías científicas que tuve. El trabajo que hicimos junto a Horacio Pérez, Jorge de la Peña y Helena den Haan nos llevó a descubrir una molécula muy activa contra este virus. Una farmacéutica americana está haciendo ahora los ensayos clínicos. Tenemos esperanzas en que pueda administrarse finalmente a personas.

-¿Con el mosquito tigre estamos expuestos a la proliferación de este tipo de virus?

-Hay enfermedades que necesitan un transporte para propagarse: los vectores. Los mosquitos tigre pueden hacer este desafortunado trabajo muy bien a través de sus picaduras. Sin embargo, no debemos crear una alarma injustificada. El riesgo es bajo. Pero debemos entender que luchar contra estas enfermedades, aunque su foco esté muy lejos de nosotros, es un beneficio para todos. Las enfermedades no entienden de fronteras. Nuestra ayuda tampoco debería hacerlo.

-¿Se pueden combatir los efectos secundarios de los tratamientos anticáncer?

-Sí. Aunque no es fácil, hay muchísimos científicos en todo el mundo que dedican su tiempo para conseguirlo. Nosotros también intentamos ayudar aportando nuestro modesto conocimiento. Los últimos resultados indican que tenemos que ir hacia un tratamiento más personalizado, que depende del paciente y del tipo de tumor. Pero el mensaje debe de ser de esperanza.