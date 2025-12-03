La energía agrovoltaica se abre paso en la Región de Murcia como una vía de ingresos para los agricultores La Unión Española Fotovoltaica y la Consejería de Medio Ambiente exponen en una jornada técnica en Murcia casos de éxito de la integración de placas en cultivos

La integración de la fotovoltaica en las explotaciones agrarias se abre como una vía de oportunidad a los agricultores, tanto para incrementar sus ingresos como para controlar el impacto de la radiación solar en los cultivos y balsas de riego. Así se constató este miércoles en la jornada 'Sol, agua y campo: agrovoltaica y solar flotante para un futuro agrícola más rentable y resiliente', organizada por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y el Gobierno regional en la Universidad de Murcia, un encuentro que reunió a representantes institucionales, agricultores, empresas e investigadores.

El encuentro fue inaugurado por Juan María Vázquez, consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, quien subrayó el desarrollo de la agrovoltaica en la Región: «Hace tiempo que dejó de ser un concepto abstracto para convertirse en una práctica en marcha, con proyectos contrastados y con una comunidad científica y empresarial que colabora de forma real», y subrayó el potencial de la región para su desarrollo: «En nuestro territorio, contamos con la combinación de una agricultura muy potente y tecnificada, junto a más de 3.300 horas de sol al año. En este sentido, la agrovoltaica no es una opción, sino una obligación».

José Donoso, director general de UNEF, comentó que «no existe la dicotomía entre agricultura o fotovoltaica. Toda la fotovoltaica prevista en el PNIEC seguirá dejando para usos agrarios exclusivos el 99% del suelo agrario. Además, ambos usos del suelo son compatibles y simbióticos gracias a la agrovoltaica».

«Estamos sembrando el futuro con dos tecnologías que tienen impactos positivos con la agricultura. Ambas reducen el uso del agua, pero también acercan la agricultura a los objetivos de descarbonización, mientras trabajan en la resiliencia rural», agregó Martín Behar, director de Estudios y Medio Ambiente de UNEF.

Los expertos coincidieron en el valor estratégico de la agrovoltaica y la fotovoltaica flotante como herramientas clave para mejorar la gestión del agua, reducir costes, optimizar el uso de suelo y reforzar la competitividad del sector agrario.

Micaela Carvajal, profesora de investigación CEBAS-CSIC, afirmó que «producir alimentos y energía en un mismo espacio ya es posible. El potencial es enorme», e insistió en la necesidad de seguir apostando por investigación científica rigurosa para entender mejor cómo afectan estos sistemas a la luz disponible, el microclima y la productividad de distintos cultivos. «Seguir investigando es clave para desarrollar modelos realmente eficientes y sostenibles. El futuro del campo pasa por innovar, y la agrovoltaica es un camino lleno de oportunidades», indicó.

Asimismo, Javier Egea, Product Manager de SOLTEC, compartió cómo los seguidores pueden maximizar la producción fotovoltaica de los paneles y dar al agricultor un control activo sobre la irradiancia que recibe el cultivo, «tanto para dar sombra, como para el control de la pérdida hídrica». Además, «estamos viendo cómo la agrovoltaica reduce un 30% la evapotranspiración, y eso es mejora hídrica para las plantas», destacó Emilien Simonot, de Lightsource BP.

Inmaculada Carceller, subdirectora general adjunta de Cultivos Herbáceos, Industriales y Aceite de Oliva del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), abordó la compatibilidad de la PAC con la agrovoltaica: «El requisito fundamental de la agrovoltaica, desde la perspectiva del MAPA, tiene que ser la prevalencia de la actividad agrícola. El MAPA está trabajando en una normativa que defina requisitos más específicos para establecer la compatibilidad de la PAC con la agrovoltaica, más allá de los proyectos singulares en el marco de ayudas IDAE o aquellos que definan las CCAA en sus respectivos territorios».

Durante la jornada, se abordaron también los proyectos de investigación agrovoltaica en marcha. En este sentido Mª Pilar Flores Fernández-Villamil, profesora de Investigación del IMIDA, comentó que «los sistemas agrovoltaicos buscan proteger la actividad agraria y fomentar la generación de energía fotovoltaica, aportando al mismo tiempo beneficios medioambientales y económicos», y subrayó que «son especialmente relevantes en cultivos de secano de zonas áridas y semiáridas ya que constituyen una oportunidad para generar nuevas actividades socioeconómicas y asegurar la continuidad de la actividad agraria».

Los olivares y viñedos también han sido protagonistas, ya que la agrovoltaica supone una gran oportunidad en esta actividad. Javier Padilla, profesor titular e Investigador Principal Grupo I+D de la Universidad Politécnica de Cartagena-UPCT, ha destacado que en los proyectos llevados a cabo han integrado la fotovoltaica en viñedos «sin alterar para nada la producción de la uva y la calidad del vino resultante, obteniendo un impacto positivo en la retención de humedad del suelo».

Siguiendo la misma línea, Pedro Pérez, catedrático de Tecnología Electrónica de la Universidad de Jaén, puso en valor que, respecto a los olivares, «estamos consiguiendo compatibilizar perfectamente la producción agrícola y energética, e incluso mejorando hasta un 5% la producción agrícola. No sólo no disminuye, sino que mejoramos la producción, y además generamos energía».

Carlos Montoya Rasero, jefe del Departamento Solar y Autoconsumo (IDAE), presentó las ayudas a proyectos de agrovoltaica y fotovoltaica flotante, detallando los recursos disponibles y los requisitos técnicos para su acceso, así como ejemplos de iniciativas ya en marcha. «El IDAE ha destinado a 73 proyectos de este tipo, más de 87 millones de euros en ayudas a través de la convocatoria RENOINN, que se han dirigido a ayudas a la agrovoltaica y la fotovoltaica flotante en balsas de riego y cultivos existentes. Estos proyectos suponen la instalación de más de 164 MWp de nueva potencia fotovoltaica, con más de 187 MWh de nueva capacidad de almacenamiento en baterías».

La empresa murciana Soltec, que cuenta con un sistema propio de trackers para balsas de riego, moderó la última mesa de la jornada, que abordó las ventajas que ofrece la instalación de fotovoltaica flotante en esta actividad. «La fotovoltaica flotante nació de necesidades agrícolas para evitar evaporación, reducir algas y controlar los gastos energéticos ante la gran variación de precios» comentó Andrés Franco, CEO de ISIGENERE. Además, supone unas ventajas que impulsan también la electrificación y tecnificación de las explotaciones agrarias, como subrayó Eduardo De San Nicolás, CEO y fundador de Nautracker.

Entre los asistentes destacados estuvo Santiago Martínez, presidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (FECOAM), quien subrayó el interés de la jornada «porque se está hablando de algo que va a ser el futuro en los próximos años. Igual que en 2008 con el RD 661, muchísimas personas se apuntaron a poner energía fotovoltaica para poder tener luego una jubilación digna, ya que las jubilaciones de los agricultores y ganaderos son muy bajas; ahora está ocurriendo lo mismo con la agrovoltaica: este es el futuro para que se evapore menos agua, se aligeren los cultivos, y además se intente de todas las formas respetar el medio ambiente».

