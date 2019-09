La encuesta electoral del Cemop se publicará 6 días antes de los comicios del 10-N Ismael Crespo y Alberto Castillo, esta mañana en la Asamblea. / AR El barómetro preelectoral que realiza este centro por encargo de la Asamblea Regional realizará una estimación de las preferencias de voto de los murcianos de cara a las generales EFE Miércoles, 25 septiembre 2019, 16:25

El Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (Cemop) presentará el barómetro preelectoral que realiza este centro por encargo de la Asamblea Regional el 4 de noviembre, seis días antes de las elecciones generales.

Así lo anunció este miércoles el presidente de la Cámara autonómica, Alberto Castillo, tras reunirse con el codirector del Cemop, Ismael Crespo, añadiendo que ese día es la fecha «tope» porque la Ley Electoral prohíbe la publicación de encuestas a partir de esa jornada.

Castillo manifestó que un barómetro como el que está elaborando actualmente este organismo no cambia la intención de voto de los electores. «Los ciudadanos son lo suficientemente conscientes. Si tengo decidido el voto no me va a influir», apostilló antes de anunciar que presentará a los portavoces de los cinco grupos parlamentarios la posibilidad de renovar el contrato firmado en 2017 con el Cemop para realizar encuestas semestrales, que se publicarían en primavera y otoño a partir de 2020.

No hay fecha, sin embargo, para la presentación del estudio post-electoral, que este centro de estudios ha realizado tras las elecciones autonómicas de 2019, ya que su presentación, en los primeros días de octubre, ha de ser fijada por los portavoces de PSOE, PP, Cs, Vox y Grupo Mixto (Podemos).