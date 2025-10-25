La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La consejera Ruiz (4i), en el encuentro celebrado en Murcia, ayer. CARM

El encuentro regional de salud mental reivindica más inclusión

Más de 500 personas participaron en la jornada de convivencia en Murcia, en la que se destacó el papel «esencial» que desempeñan las familias

Sábado, 25 de octubre 2025, 22:14

Las asociaciones de familias que integran la Federación de Salud Mental de la Región (Feafes) celebraron este sábado en Murcia su XXIII encuentro regional, al que asistió la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz. Participaron en esta jornada anual de convivencia más de 500 personas. Durante la cita, reivindicaron sus derechos, la importancia de trabajar más por la inclusión social, así como la importancia de contar con el apoyo de las administraciones públicas. También aprovecharon para compartir experiencias y visibilizar el papel esencial que desempeñan las familias.

Ruiz destacó que «este año la Comunidad aumenta en medio centenar las plazas para residencias, viviendas tuteladas, centros de día y servicios de promoción de la autonomía personal, que se suman a las 1.323 plazas públicas de las que dispone la Región». Actuaciones a las que el Gobierno regional dedica una inversión superior a 500.000 euros.

La titular de Política Social recordó el compromiso del Gobierno regional «por seguir ampliando la red de recursos para mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental, y también de sus familias, promoviendo su autonomía personal y garantizando la atención y el acompañamiento que necesitan».

La sede de la Federación de Peñas Huertanas, en Murcia, fue el recinto escogido para el encuentro. La entidad anfitriona fue la Asociación de Salud Mental Murcia y Comarcas (AFES).

