Encarna Piñero, una pasión por la tierra murciana con aires isleños

La infancia de Encarna Piñero está más que repleta de vivencias y emociones de su pueblo, Mula, donde vivió los primeros años junto a su familia en un ambiente feliz y tranquilo que le ha marcado para siempre en lo personal y profesional. Nacida en 1971, es la mayor de las tres hijas del matrimonio formado por Isabel García Lorca y Pablo Piñero Imbernón –un visionario de los negocios que con mucho trabajo y talento forjó una de las grandes compañías turística españolas a partir de una pequeña agencia de viajes que abrieron en la ciudad de Murcia en los años setenta–. Ahora, ella y sus hermanas, Isabel y Lydia, afronta el reto de impulsar su crecimiento, y lo quieren hacer teniendo presente más que nunca sus raíces en la Región, compartidas con su hogar en la isla de Mallorca.

Porque más allá de que las Baleares se convirtió desde el primer momento en una tierra de acogida generosa y llena de oportunidades, en la que todos se integraron desde un primer momento, nunca mermó ni un ápice el recuerdo y el amor que sentían por Mula y sus gentes, empezando por sus abuelos, tíos y primos. Algo que se corrobora con sus escapadas, cuando las obligaciones profesionales y familiares –tiene cuatro hijos varones– se lo permiten, sobre todo en fechas señaladas como la Semana Santa para disfrutar de la tamborada, del que su padre, fallecido en el año 2017, era también un gran apasionado.

Cercana y afable, la CEO y vicepresidenta ejecutiva de Grupo Piñero, en el que trabaja desde hace más de 27 años, destaca por su sencillez, naturalidad y don de gentes. Siempre fue una niña «muy inquieta e independiente», tal como recuerdan sus más allegados. Buena estudiante, demostró desde bien pequeñita su afán por aprender. Y con gusto recuerda sus años escolares en las Jesuitinas de Murcia.

Licenciada en Economía, ejerce el liderazgo empresarial desde la apuesta por los valores y la sostenibilidad

Licenciada en Economía por la Universidad San Pablo CEU cuenta con una sólida formación académica: Master en Business Administration (MBA) por el Instituto de Empresa; Liderazgo y Dirección de Personas por Otto Walter Internacional Executive; y el Programa Women to Watch 'De mujer directiva a consejera' impartido por PwC España.

Encarna es una empresaria convencida de la importancia del liderazgo transformador basado en transmitir valores y aprendizajes que aseguren un legado positivo. De ahí la firme voluntad que tiene, junto a su madre y sus hermanas, de hacer realidad la Fundación Pablo Piñero, que se ubicaría en en el Palacio Casa de Contratación y Justicia del Marqués de los Vélez, en Mula, cuya compra del inmueble están a punto cerrar. Una primera inversión en la Comunidad que podría traer otras más en el futuro.

Aunque eso, indudablemente, pasa por conocer mejor otras zonas de la Región que ofrecen posibilidades para el desarrollo turístico vacacional, tal como reconoció este pasado martes durante su intervención en el Foto Tertulia La Luz. Allí también hizo referencia al proyecto soñado en el pasado de crear un complejo termal en Los Baños de Mula.

Porque, como bien resaltó, el Grupo Piñero está listo para abrir una nueva etapa de crecimiento tras cumplir 50 años de trayectoria. Y a ella le va a tocar liderarlo a partir de un desempeño profundamente comprometido con la innovación y la sostenibilidad. Y quién sabe si el territorio murciano podría ser así otro referente más para la apuesta hotelera de la empresa en España, como lo son los destinos balear y canario.

El prestigio de Encarna como gestora ha sido reconocido con numerosos premios. Un papel que aprendió a desempeñar desde bien joven junto a un padre exigente pero entregado. Y es que solo desde la excelencia se puede pilotar un gigante con una facturación de casi mil millones de euros, que integra el negocio hotelero y los resorts de Bahía príncipe en República Dominicana, México, Jamaica, el turoperador Soltour y la división Mobility Incoming & Leisure de servicios de transporte terrestre y marítimo.

Entre sus responsabilidades hay que destacar la Presidencia de Inverotel, además de miembro del Consejo Asesor Regional de BBVA en Baleares; consejera de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) en dicha comunidad; y miembro del Consejo Asesor Territorial de CaixaBank Baleares. Igualmente, de 2017 a 2019 fue miembro de Conestur (Consejo Español de Turismo del Ministerio de Turismo).

Con todo, pese a la apretada agenda que tiene que atender, siempre hay un hueco para jugar al golf, correr maratones, navegar y disfrutar de un buen libro.

