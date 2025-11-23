La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Encarna Piñero, durante su visita a la redacción de LA VERDAD. Nacho García
CEO y vicepresidenta ejecutiva de Grupo Piñero

Encarna Piñero: «Nada nos haría más ilusión que un proyecto turístico en nuestra tierra de origen»

«Estamos muy atentos» al desarrollo del sector en la Región de Murcia, «que tiene una base muy sólida sobre la que trabajar y con margen para crecer»

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Domingo, 23 de noviembre 2025, 07:41

Comenta

Encarna Piñero García (Mula, 1971) es la cabeza ejecutiva de la empresa familiar fundada por su padre hace 50 años que se ha convertido en ... una compañía turística de referencia en España y con un importante peso internacional. En conversación con LA VERDAD analiza los retos que tiene por delante el sector, la evolución de su compañía y la oportunidad que tiene la Región en este ámbito, que precisamente ha acogido estos días en Cartagena la asamblea de la patronal hotelera nacional Cehat. Esta economista, residente en Palma de Mallorca, vicepresidenta y CEO de Grupo Piñero, lidera la gestión de un negocio hotelero y de resort con 24 establecimientos repartidos por República Dominicana, México, Jamaica y España (Canarias y Baleares), bajo la marca Bahía Príncipe; además de las áreas de real estate & golf y movilidad; y, por supuesto, la actividad de turoperación de Soltour, cuyo germen está en una pequeña agencia de viaje abierta en Murcia en 1975.

