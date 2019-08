«Me encantaría protagonizar 'Sueños de un seductor', de Woody Allen» Antonio Chumillas. / Paul Rodríguez Antonio Chumillas es actor y estudió Interpretación Musical en la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Murcia MARIELA FASOLI Martes, 20 agosto 2019, 08:29

Antonio Chumillas (Murcia, 1990) es actor. Estudió el Grado en Interpretación Musical en la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Murcia. Su trayectoria profesional empezó en el teatro de la mano de la productora de Nacho Vidal. A partir de ahí encadenó distintas producciones como 'El Mago de Oz' y 'El flautista de Hamelin'. Más tarde trabajó en la compañía Art-Efímera, con la que interpretó 'El triciclo', una adaptación nueva de la obra de Fernando Arrabal. A su vez, lo compaginó con su labor de profesor de talleres de teatro en el instituto Saavedra Fajardo. Posteriormente se trasladó a Madrid, donde realizó pequeños personajes episódicos en series de televisión como 'Amar es para siempre' o 'Servir y proteger'.

-¿Hay algún personaje u obra que nunca interpretaría?

-No sabría decir, ya que al estar en una posición en la que aún me queda mucho por hacer, cualquier personaje que viniera lo cogería con los brazos abiertos y no lo juzgaría en base a él. Lo que sí que empiezo a juzgar es la calidad del guion o de la dramaturgia que llega a mis manos. Por tanto, por mucho que un personaje sea protagonista o la historia pueda parecer a grandes rasgos interesante, si considero que está mal escrita, no aporta o es banal, me genera rechazo. Por eso, a algunos proyectos les he dicho que no.

-¿Qué tal por Madrid?

-Bien. Es un mundo que a primera vista parece difícil, pero una vez que vas metiendo la cabeza y conociendo gente es más cercano de lo que pudiera parecer. De hecho, los trabajos que he podido realizar han sido gracias a la gente que he conocido por el camino más que por el sistema de los castings.

-¿Actor o director?

-Depende del contexto en el que se da. La etapa en la que he sido solamente actor y he tenido buenos personajes ha sido maravillosa. Por otro lado, lo que me aportó el rol de maestro en la relación director-actor, sobre todo con niños de instituto, que están en un proceso de cambios y necesitan apoyo y herramientas, no me lo aportó otra actividad. De hecho, tardé tres años en venirme a Madrid desde que acabé la carrera porque esa experiencia me estaba aportando muchísimo. Si pudiera, volvería atrás y la repetiría de la misma manera y con los mismos alumnos.

-¿Drama o comedia?

-Comedia por mi energía. Además, una comedia bien desarrollada siempre tiene drama, ese aire de fracaso, de dolor emocional. De hecho, cuanto más fracasa el protagonista, más gracia te hace.

-¿Algún papel con el que sueñe?

-Me encantaría interpretar al protagonista de una adaptación teatral de 'Sueños de un seductor', de la obra de Woody Allen, porque me siento muy identificado en algunos puntos con él y porque es muy metateatro.

-¿Los murcianos van al teatro?

-Murcia tiene un público de teatro muy férreo y es ciudad del teatro. Lo que considero es que no hay muchos espacios de teatro alternativos. Como escribió (Antón) Chéjov, «hacen falta nuevas formas» ('La gaviota', 1895), por lo tanto necesitamos espacios que brinden esas formas, que permitan a gente joven y mayor que no ha hecho teatro nunca probarse, experimentar y descubrir nuevos códigos. Pienso que el público debería conocer también estos espacios y a estos actores, que hay un montón.