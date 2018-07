«Nos encantan las voces que tienen alma y que anhelan transmitir algo» Alfonso López (2i), junto al grupo. / LA VERDAD Alfonso López Gimeno, músico de la banda Roy Conejo ANTONIO BOTÍAS Murcia Domingo, 15 julio 2018, 11:46

Cada uno llegó de un mundo diferente, con sus propias inquietudes y conceptos musicales. Pero todos compartían la pasión por la música y la necesidad, insalvable y sabrosa, de transmitir su arte a los demás. Así surgió la banda murciana Roy Conejo, que estos días impulsa su trayectoria con la presentación de nuevos temas que, sin duda, harán las delicias de los muchos seguidores que ya atesoran. Alfonso López Gimeno es uno de los integrantes del grupo. Asegura que les apasiona «el pop y el rock, sobre todo de los 80 y 90. Pero como cada uno tiene sus canciones favoritas, que incluso a veces se alejan mucho de los gustos musicales de los demás, aplicamos un filtro mediante la votación de los temas». Y así, canción a canción, bolo tras bolo, siguen haciéndose un hueco en el panorama musical murciano. Son Gerónimo, José Antonio, Sergio, Alfonso y José.

-¿Qué es eso de Roy Conejo?

-Pues mire. Desarrollamos un elaborado algorritmo basado en lo que más nos gustaba a los miembros del grupo, que era el rock y el arroz y conejo. Así que...

-¡Válgame! Bueno, ¿cuándo decidieron crear esta banda?

-Cada uno de nosotros viene de unas inquietudes musicales individuales que la vida ha propiciado que se encuentren hasta formar lo que somos hoy día: una banda de música rock-pop con muchas ganas de conectar con el público, expresar emociones y transmitir energía positiva.

-¿En qué se inspiran antes de componer una nueva canción?

-Nos gusta reflejar temas universales y actuales en la sociedad. También expresar todo nuestro fuero interno. Pero, como nos da un poco de vergüenza, lo disfrazamos de metáforas que nos sirven de máscara para que sigan siendo nuestras vivencias, pero sin estar tan desnudos.

-¿De qué fuentes musicales beben?

-Nos gusta mucho el pop y el rock, sobre todo de los 80 y 90. Pero como cada uno tiene sus canciones favoritas y ofrece un listado. Los demás decidimos sobre ellos. Y es muy efectivo pues el repertorio funciona a las mil maravillas sobre el escenario.

-¿Cuáles son sus cantantes favoritos, de los que se nutren?

-La calidad vocal es crucial, pero nos quedamos más con aquellas voces que tienen alma o que anhelan transmitir algo. Así lo vemos reflejado en los cantantes españoles del pop-rock de los 80 y 90. (Rosendo, Coque Malla, Santiago Auserón, Alaska...). O más actuales, como Fito Cabrales, Leiva o incluso Dani Martín.

-¿Qué planes tienen a corto y medio plazo?

-Tenemos unas 20 canciones propias ya compuestas. Algunas de ellas son clásicos en nuestro repertorio en directo y, la verdad, el público siempre reacciona apabullantemente bien a pesar de que no las conocen. Todo esto nos anima y nos ilusiona cada vez más. Por ello estamos trabajando en nuestro primer EP, aunque sea en formato maqueta para presentarlo oficialmente antes de que acabe el año.

-¿Es difícil progresar con la música en una Región como Murcia?

-Nuestra experiencia es más a nivel privado y pequeñas salas. No nos movemos en los circuitos profesionales, aún cuando ya hayamos hecho nuestros pinitos. Lo que si experimentamos es que el público se lo pasa muy bien con nosotros y cada actuación nos abre las puertas de otras.

-¿Cuál sería el escenario de sus sueños, el que les gustaría pisar?

-A corto plazo, nuestro próximo objetivo es actuar en el Warm Up. Y tenemos la seguridad de que lo vamos a conseguir. Lo siguiente sería actuar en los demás festivales nacionales y, por qué no, llenar las plaza de toros de Murcia. (Risas). No obstante, preferimos ir despacio y pasito a pasito.

-¿Sienten apoyo de las administraciones o es algo que están sacando a pulso?

-El apoyo es que hay muchas posibilidades para actuar delante de público y en un marco con una buena proyección a nivel regional. Pero, claro, siempre a costa del bolsillo personal de los músicos.