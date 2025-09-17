ENAE Business School: liderazgo, empleabilidad y visión global desde Murcia

La escuela ha logrado posicionarse como uno de los centros de negocios más influyentes del sureste español

La Región de Murcia se ha convertido en una referencia en la formación ejecutiva gracias al impulso de ENAE Business School. Con más de tres décadas de trayectoria y más de 16.000 alumnos formados, la escuela ha logrado posicionarse como uno de los centros de negocios más influyentes del sureste español, con proyección que trasciende las fronteras regionales y nacionales.

Su evolución ha quedado reflejada en rankings de prestigio como QS, Forbes o El Mundo, que reconocen la calidad de sus programas y la creciente relevancia de su modelo académico. Lo que nació como una iniciativa regional respaldada por la Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia (FUERM) es hoy una escuela que compite con las grandes capitales en reputación y resultados.

Reconocimiento internacional y nacional

En 2025, ENAE reforzó su posicionamiento con varios de sus programas destacados en los listados más influyentes. Forbes incluyó cuatro másteres entre los mejores de España: el Master in International Trade, líder en su especialidad; el Global Executive MBA, en el 7.º lugar nacional entre programas ejecutivos; el International MBA, valorado por su empleabilidad y perfil global; y el Magistrae, referente en alta dirección.

A nivel internacional, el ranking QS Executive MBA situó al Global Executive MBA de ENAE en el top 10 nacional, premiando especialmente la empleabilidad de sus graduados, la proyección internacional y la calidad de su claustro. En paralelo, la Guía de Másteres de 'El Mundo' volvió a reconocer al Master in International Trade como uno de los mejores del país, consolidando su prestigio en un ámbito estratégico para la economía murciana.

Formación vinculada a la empresa

La conexión con el tejido empresarial es uno de los pilares de ENAE. Más del 70 % de su profesorado son profesionales en activo, lo que asegura un aprendizaje en línea con lo que demandan los mercados. Ese vínculo directo se traduce en cifras: más del 93 % de los titulados mejora su situación laboral tras un máster, con tasas de empleabilidad que en algunos programas superan el 97 %.

«El contacto con la empresa es nuestra mayor fortaleza», subraya Miguel López, Director General de ENAE. «Nuestros alumnos adquieren las competencias que el mercado realmente necesita».

Innovación y visión global

La propuesta académica de la escuela combina metodología práctica con herramientas tecnológicas y orientación internacional. Casos reales, plataformas como Power BI o Python, y sistemas de CRM o automatización forman parte de un enfoque que prepara a los estudiantes para enfrentarse a la digitalización, la inteligencia artificial y la analítica de datos, transformaciones clave en el mundo empresarial actual.

A ello se suma una red de acuerdos con instituciones en más de 20 países que facilita programas de becas y estancias internacionales, reforzando la dimensión global de su formación.

Murcia como polo de atracción

ENAE ha convertido a Murcia en un enclave atractivo para la formación de directivos. La colaboración con más de 300 compañías de distintos sectores facilita tanto la inserción laboral como la transferencia de conocimiento. Además, el entorno regional ofrece ventajas competitivas: calidad de vida, costes asumibles y un tejido empresarial dinámico en sectores como la agroindustria, las energías renovables, la logística o las TIC.

Para estudiantes internacionales, Murcia representa una alternativa interesante a las grandes capitales, con un equilibrio entre calidad académica y entorno vital.

Horizonte 40: mirando al futuro

De cara a la próxima década, ENAE ha puesto en marcha su plan estratégico 'Horizonte 40', que fija siete ejes prioritarios: empleabilidad, internacionalización, emprendimiento, innovación, networking, sostenibilidad y digitalización. El objetivo: consolidarse como un referente global en formación ejecutiva y convertirse en socio estratégico de las empresas que buscan adaptarse a un mercado en constante transformación.

«Un buen directivo entiende su empresa; un líder global entiende también el contexto cultural y económico en el que opera», destaca López, al hablar del futuro de la institución.

Red de líderes y alumni

La influencia de ENAE se mide en sus egresados. Muchos de los principales ejecutivos de la Región han pasado por sus aulas, así como jóvenes profesionales que hoy desarrollan su carrera en multinacionales.

La escuela mantiene viva esa comunidad a través de ENAE Alumni, una asociación que organiza encuentros, actividades de networking y programas de actualización.

Una escuela que proyecta talento

La experiencia de ENAE confirma que no es necesario estar en Madrid o Barcelona para liderar la formación de élite en España. Murcia ha sabido construir, con esta escuela, un ecosistema académico y empresarial que impulsa talento hacia dentro y hacia fuera de sus fronteras.

Los reconocimientos en rankings como Forbes, QS o El Mundo avalan lo que ya saben cientos de compañías: los líderes que marcarán el futuro de la Región —y cada vez más, de fuera de ella— se forman en ENAE Business School.

