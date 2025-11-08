Las empresas familiares entregan sus galardones a Salazones Garre, Puertas padilla y Pablo Albadalejo, de Gesa Mediación La gala de los Premios Herentia también reconoce a la Autoridad Portuaria de Cartagena, el Ayuntamiento de Murcia y Hefame

LA VERDAD Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:54 Comenta Compartir

Cerca de 400 personalidades del ámbito empresarial, económico, político y militar se reunieron este viernes en la Finca Buenavista para celebrar la XXVIII edición de la gala de los Premios Herentia. El evento, organizado por la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur), reconoce a compañías y entidades referentes por su trayectoria, relevo generacional y compromiso con el desarrollo de la Región de Murcia.

En esta edición, Salazones Garre recibió el premio Herentia a la 'Empresa Familiar del Año'; Puertas Padilla, el galardón 'Familia Empresaria', y Pablo Albaladejo, de Gesa Mediación, el premio 'Legado'. Por su parte, las menciones de honor han querido distinguir a entidades que celebran hitos importantes en su trayectoria, concediéndose al Ayuntamiento de Murcia, la Autoridad Portuaria de Cartagena y Hefame.

El acto lo inauguró el presidente de Amefmur, José María Tortosa, quien destacó que «España no se puede entender sin el papel de las empresas familiares. En torno al 90% de las compañías de nuestro país responden a este modelo, lo que se traduce en la generación del 70% del empleo privado y en una contribución del 57% al PIB privado». Además, subrayó que estos datos «reflejan de manera inequívoca nuestra enorme relevancia y constatan el impacto positivo que aportamos a nuestro entorno de origen».

En su intervención, Tortosa defendió que es «imprescindible que todo el mundo entienda que la Región ha de construirse sobre el respeto y el apoyo al empresario. La cultura antiempresarial tiene que ser erradicada desde las escuelas». Asimismo, incidió en que «no hay progreso ni prosperidad posibles sin contar con los empresarios, sin entender que somos el centro de nuestro sistema».

Para concluir, felicitó a los galardonados y señaló que estos premios «son una gran ocasión para rendir homenaje a las empresas familiares, a la excelencia del trabajo compartido y a los valores que las convierten en motor de futuro para nuestra Región».

Empresas y entidades premiadas

El primer reconocimiento de la noche fue para el Ayuntamiento de Murcia con motivo de los 1.200 años de la fundación de la ciudad. Recogió la mención de honor Mercedes Bernabé, cuarta teniente de alcalde y concejala delegada de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, de manos del vicepresidente primero y segundo de Amefmur, Augusto Fuertes y Raúl Colucho, respectivamente.

La Autoridad Portuaria de Cartagena, que celebra su 150 aniversario, fue la siguiente homenajeada. Su presidente, Pedro Pablo Hernández, subió al escenario acompañado por la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, y de la presidenta del Fórum de Jóvenes de Amefmur, Esther Aguirre. Con casi tres milenios de historia, el Puerto de Cartagena se ha consolidado como motor turístico, comercial e industrial de la Región.

La cooperativa HEFAME, con 75 años de trayectoria en la distribución farmacéutica, recibió la tercera mención de honor de la gala. El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, y la miembro de la junta directiva de Amefmur, Isabel Mendoza, entregaron el reconocimiento a su presidente, Enrique Ayuso.

A continuación, se concedieron los tres galardones de esta XXVIII edición. El premio Legado recayó en Pablo Albaladejo, de Gesa Mediación, correduría de seguros y reaseguros de tercera generación. Recogió el premio de manos de Mercedes Bernabé y de la vicepresidenta del Fórum de Jóvenes de Amefmur, Cristina Fuentes. Su trayectoria destaca por una visión estratégica y un liderazgo colaborativo que han consolidado a la empresa como una de las corredurías de referencia a nivel nacional.

El premio 'Familia Empresaria' fue otorgado a Ginés Padilla, director general de Puertas Padilla, uno de los principales fabricantes europeos de soluciones cortafuegos y de seguridad. Con más de tres décadas de experiencia, la compañía ha basado su crecimiento en la innovación, la internacionalización y la calidad certificada. El galardón fue entregado por la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López, y el presidente de honor de Amefmur, Tomás Fuertes.

La noche culminó con el premio Herentia a la 'Empresa Familiar del Año', concedido a Salazones Garre. Fundada en 1983 en San Pedro del Pinatar, la compañía ha sabido preservar la tradición del salazón incorporando la I+D+i para adaptarse a las nuevas tendencias de consumo, lo que le ha permitido crecer y consolidar su presencia dentro y fuera de España. Recogió el reconocimiento su CEO, Ana Garre, acompañada por su madre, Ana María García, y su hermana, Elena Garre, de manos del presidente regional, Fernando López Miras, y del presidente de Amefmur, José María Tortosa.