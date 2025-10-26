Empresas de Caetra exploran en Polonia oportunidades para reconstruir Ucrania

La futura reconstrucción de Ucrania cuando finalice la guerra contra la Rusia de Vladimir Putin representa una importante oportunidad para las empresas integradas en ... el programa Caetra, la incipiente industria de defensa y tecnología aplicada de la Región de Murcia.

Con ese objetivo, la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), participará con un expositor propio en la Feria ReBuild Ukraine, que se celebrará los días 13 y 14 de noviembre en Varsovia (Polonia).

A este evento tienen previsto acudir representantes de numerosos municipios y ciudades ucranianas en busca de socios industriales y tecnológicos que puedan colaborar en su recuperación una vez finalice el conflicto. Muchos de esos responsables locales visitaron ya la Región el pasado mes de febrero para conocer de primera mano las capacidades empresariales murcianas, por lo que la Región ya tiene parte del camino recorrido.

«Nuestra participación en la Feria ReBuild Ukraine supone una oportunidad única para visibilizar la capacidad de la Región de Murcia en ámbitos como la ingeniería, la energía, el agua y la tecnología aplicada a la reconstrucción, posicionando a nuestras empresas como socios estratégicos en proyectos internacionales», destacó, en declaraciones a LA VERDAD, la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón.

Catálogo de capacidades

De cara a la feria, el Instituto de Fomento ha elaborado un nuevo catálogo empresarial, denominado 'Caetra Reconstruction', editado en inglés y abierto a nuevas incorporaciones de firmas que se quieran sumar a la feria de la capital polaca. Este dossier recopila los perfiles y especializaciones de las empresas murcianas integradas en la sección de Reconstrucción del programa Caetra, destacando su experiencia tecnológica e industrial, así como los servicios más destacados que pueden ofrecer para la vuelta a la normalidad tras la contienda.

Las firmas de Caetra que aparecen en este dossier abarcan una amplia variedad de ámbitos. En movilidad, destacan los vehículos todoterreno profesionales de Corvus Innova y los cascos protectores de NZI Technical Protection, de Yecla. En infraestructuras, sobresalen las puertas blindadas de Puertas Padilla —que ya cuenta con experiencia previa trabajando en Ucrania, concretamente en la central nuclear de Chernobyl— y las construcciones prefabricadas de emergencia de Alquibarsa.

En energía y medio ambiente, participan Pramac, especializada en generación renovable, y DAMI Chemical Technologies, dedicada a la descontaminación de suelos y aguas. En tecnología y digitalización, se incluyen Civilio, con su aplicación para la gestión de emergencias en tiempo real; OdinS, con sistemas de comunicaciones seguras; y el Centro Tecnológico de Materias Primas Minerales y Materiales, con soluciones para la detección de contaminación minera.

El tratamiento del agua, uno de los campos en los que la Región de Murcia acumula mayor especialización, ocupa un lugar destacado con empresas como Ecohidro (equipos móviles de potabilización y depuración), Hidrotec (tecnología de membranas), Desalia Water (plantas portátiles de ósmosis inversa) y Novedades Agrícolas (sistemas integrados de riego y reutilización).

El catálogo incluye además a Gasca Montajes Industriales, Carthago Servicios Técnicos, Mecánicas Bolea, Palec Ecológico y Monisol, que aportan soluciones en ingeniería, gases industriales, estructuras metálicas, plásticos sostenibles y mantenimiento industrial. En el ámbito agroindustrial, Gesproga ofrecerá sus sistemas de automatización de granjas e invernaderos, y Novedades Agrícolas presentará sus proyectos de agricultura de alta eficiencia.