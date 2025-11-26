La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El presidente de Croem, Miguel López, durante la apertura del CEO Congress. Vicente Vicéns / AGM

Los empresarios exigen «eliminar trabas burocráticas» para no «lastrar» la competitividad y la inversión

El presidente de la patronal Croem no se opone a la subida del salario mínima planteada por los sindicatos para 2026, pero incide en que «los trabajadores perciben mucho menos de lo que las empresas pagan por sus servicios»

Alberto Gómez

Alberto Gómez

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:09

El presidente de la patronal Croem, Miguel López, realizó la apertura del CEO Congress, que este miércoles celebra en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia ... su sexta edición bajo el lema 'Empresas competitivas en un entorno global. Claves y desafíos'. El evento reúne a más de un millar de directivos, empresarios y líderes de opinión de toda España. Durante su intervención, López puso el acento en la necesidad de «eliminar las trabas burocráticas» y la carga a la que deben hacer frente las empresas.

