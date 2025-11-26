Los empresarios exigen «eliminar trabas burocráticas» para no «lastrar» la competitividad y la inversión

El presidente de la patronal Croem, Miguel López, realizó la apertura del CEO Congress, que este miércoles celebra en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia ... su sexta edición bajo el lema 'Empresas competitivas en un entorno global. Claves y desafíos'. El evento reúne a más de un millar de directivos, empresarios y líderes de opinión de toda España. Durante su intervención, López puso el acento en la necesidad de «eliminar las trabas burocráticas» y la carga a la que deben hacer frente las empresas.

Según expuso, esta situación redunda en una reducción de la competitividad empresarial, una tendencia que, a su vez, repercute en un descenso de la inversión. En su opinión, mantener la competitividad empresarial es «esencial» porque, de lo contrario, las empresas «pierden cuota de mercado». Por ello, aligerar la burocracia es «clave» en opinión de Miguel López, quien aplaudió la cuarta Ley de Simplificación Administrativa de la Región de Murcia porque «los empresarios dejan de ser presuntos culpables para convertirse en presuntos inocentes».

Al respecto, abogó por el diseño de leyes que «se adapten a las necesidades del día a día de las empresas». También destacó que la mencionada ley regional está formando a los empresarios, pero también a los funcionarios que la tienen que aplicar«.

El tejido empresarial que engloba Croem no se opone a la subida del salario mínimo planteada por los sindicatos UGT y CC OO de cara a 2026 y que plantea incrementar los sueldos un 7,5%, hasta alcanzar los 1.273 euros, según indicó. No obstante, para Miguel López el aspecto fundamental reside en que «los trabajadores perciben mucho menos de lo que las empresas pagan por sus servicios y el trabajador tiene derecho a conocer, con detalle, lo que vale su trabajo».

Para ejemplificar esta reflexión, el presidente de Croem expuso que en un salario medio de 26.000 euros brutos anuales, de los que el trabajador recibe 24.500 euros, el empresario tiene que pagar 35.800 euros. Por ello, abogó por hacer pedagogía y trasladar a los ciudadanos que «la sanidad y la educación no son gratis. Los empresarios no somos los malos de la película», defendió Miguel López.