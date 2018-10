Empresarios murcianos en la encrucijada por la subida del salario mínimo Cuatro trabajadores por cuenta propia relatan a 'La Verdad' cómo afrontan las medidas propuestas por el Gobierno de Pedro Sánchez para los Presupuestos de 2019 DANIEL VIDAL Domingo, 28 octubre 2018, 08:44

La subida del 22% del Salario Mínimo Interprofesional propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez ha colocado en una verdadera encrucijada al millón de autónomos españoles con asalariados a su cargo -14.200 en la Región de Murcia- que van a tener que afrontar el correspondiente incremento de los costes laborales en sus respectivas empresas. Aunque las organizaciones de autónomos y el Ministerio de Trabajo están negociando cómo actualizar las cotizaciones aparejadas a la subida, esos costes oscilarán entre 2.800 y 4.500 euros más por empleado y año, según los cálculos realizados por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), mayoritaria en el sector. ¿Qué puede suponer este cambio en las cuentas de resultados de pequeñas y medianas empresas de la Región? ¿Cómo afrontan los trabajadores murcianos por cuenta propia, con empleados en nómina, las reformas propuestas por el Ejecutivo nacional?

«Yo ya he calculado que, en un año, tendré que desembolsar unos 30.000 euros más por mis empleados, a los que siempre he pagado por encima del convenio», echa cuentas Pedro Balsalobre (Abarán, 1983), fisioterapeuta y propietario de dos clínicas en Murcia y Molina de Segura, aunque también tiene sus 'activos' en la hostelería. En la línea de lo que opinan el resto de los entrevistados, Balsalobre, autónomo desde los 19 años, no está en contra del incremento del salario mínimo: «Cuanto más cobren y más contentos estén mis trabajadores, mucho mejor. Pero no podemos empezar la casa por el tejado. Vamos a tomar medidas para que los empresarios, que somos los que tenemos que pagar ese salario y los costes derivados, podamos afrontar subidas de sueldo a los trabajadores sin temer que la empresa se hunda. Los políticos no calculan las consecuencias de las decisiones que toman. Es muy populista subir el salario mínimo, pero hay que conocer el efecto que conlleva y no ponerse después a colocar parches», observa, a la vez que critica que no se fomente el autoempleo para reducir las cifras del paro.

Pedro Balsalobre - Abarán Actividad Propietario de dos clínicas de fisioterapia en Molina de Segura y Murcia, además de participar en varios negocios de hostelería. Empleados 12, aunque ha llegado a tener más de 40.

Guillermo Carrión / AGM

Balsalobre tiene más de diez trabajadores en nómina, pero ha llegado a superar los 40 cuando los vientos han soplado a favor en sus negocios en plena temporada alta. Un volumen considerable de subidas salariales que podrá capear en el futuro «ganando yo mucho menos o no ganando; así podré soportarlo», se sincera. Y va más allá: «Ponga, ponga esto, que es una gran verdad: la mayoría de los autónomos no ganamos a final de mes el salario mínimo, pero sí nuestros trabajadores. Durante cuatro años, yo no llegaba a recibir 500 euros al mes en mi clínica de Murcia. Y mi trabajador, a media jornada, estaba cobrando el doble».

«Los políticos no calculan las consecuencias de las decisiones que toman», critica Balsalobre

Pedro Balsalobre protesta porque el autónomo tenga que «cargar con todo el aumento de las bases mínimas de cotización». Cree que estas medidas del Gobierno «no animan a las empresas a contratar», y ve lógico que algunos se planteen despedir trabajadores o incluso echar la persiana definitivamente ante el 'sablazo', que se une a la subida de otros impuestos, del precio de la electricidad, del diésel..: «Muchos autónomos no lo van a poder soportar», señala este fisioterapeuta. Él, aunque se ve con «el agua al cuello», no piensa renunciar a «seguir peleando» en su particular «alambre», que es como define su periplo por el autoempleo.

«Una barbaridad»

José David García, cartagenero de 37 años, cogió las riendas del taller mecánico de su padre hace cinco años, cuando a este le llegó la jubilación. Hoy, David Automoción cuenta con dos empleados, aunque la subida de las retribuciones puede provocar «un efecto negativo en mi negocio» y, a la postre, «que tenga que prescindir de alguno de mis trabajadores». Precisamente por ello, el incremento del salario mínimo hasta los 900 euros anunciado por el Gobierno de Pedro Sánchez en los Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio le parece a este joven empresario «una barbaridad», entendida como una forma más de «asfixiar al autónomo, que es el encargado de levantar el país todos los días, ni más ni menos». Además, lamenta que, en vez de ayudas a la contratación, «se pongan cada vez más problemas».

José David García - Cartagena Actividad Taller mecánico en Cartagena con más de 18 años de existencia dedicado a la reparación y el mantenimiento de vehículos. Empleados Dos, aunque temiendo «prescindir de uno».

Antonio Gil / AGM

José David García no ha calculado con exactitud cómo repercutiría el aumento en la cuenta de resultados, pero es que tampoco tiene mucho margen: «Al final de mes me sobra para tomarme una cerveza con mi mujer y mi crío. De momento, sigo vivo. ¡De momento!», recalca. Y añade que, aunque aún le queda mucho tiempo para llegar a la jubilación que ya disfruta su padre, seguro que la pensión que le queda, «después de pagar una cuota altísima todos los meses, no tendrá ni comparación con los miles y miles de euros que cobra esa gente que solo se dedica a pasear».

«En vez de ayudarnos a contratar, cada vez nos ponen más problemas», lamenta García

Empresa, bebé y baja

Tampoco ha hecho muchos cálculos de la repercusión económica que tendrá en su empresa la subida del salario mínimo Ana Aznar (1986), pero ella tiene un buen motivo. Está embarazada de su primer hijo, Álvaro, que llegará en diciembre. Así que «todo el foco de atención está centrado en el bebé», y el poco tiempo que le sobra se lo llevan las gestiones de la baja de maternidad, una de las protecciones sociales que el Ministerio pretende también reforzar con el aumento de las cotizaciones. Aznar, que abrió en 2013 una firma de ocio y tiempo libre infantil, gestiona una ludoteca en la diputación cartagena de Canteras, además de organizar actividades en bodas, bautizos y comuniones y servicios extraescolares. Cuenta con dos empleadas fijas, aunque en ocasiones puede juntarse con hasta 15 nóminas, y para subir la persiana todos los días necesita pagar «entre 1.200 y 1.300 euros al mes, solo en sueldos y prestaciones sociales».

Los autónomos con empleados ven «necesaria» la subida del salario mínimo, pero temen «pagar el pato»

Para ella, el incremento de las retribuciones puede suponer «eliminar alguna de las actividades, al no poder mantener a esa persona dada de alta. No contemplo cerrar la empresa; me dolería mucho», admite.

Ana Aznar - Cartagena Actividad Empresa de ocio y tiempo libre infantil que ofrece servicio de ludoteca en la diputación cartagenera de Canteras, talleres y actividades extraescolares. Empleados Dos fijas, aunque puede llegar hasta 15 según el mes.

Antonio Gil / AGM

Esta empresaria no critica la subida del salario mínimo en sí, pero teme que los autónomos como ella tengan que «pagar el pato» de la medida, y acabar «perdiendo dinero», con las consecuencias pertinentes. «Yo cobro a los padres 20 euros por un taller, pero con el aumento de los costes laborales, el precio del taller va a subir. ¿Le cargo la subida a los padres? No». Aznar critica que «se supone que deben ayudar y facilitarnos las cosas, pero la sensación es totalmente la contraria. Como sigan por esta línea, no vamos a poder mantenernos», augura.

José Antonio Barqueros - Murcia Actividad Librería y papelería en la pedanía murciana de Sangonera la Verde con servicio de ventas 'online' y web propia. Empleados Cuatro, incluido el propietario.

Guillermo Carrión / AGM

Todas estas visiones algo pesimistas contrastan con el optimismo que desprende José Antonio Barqueros, de 31 años, que regenta la librería Barqueros en la pedanía murciana de Sangonera la Verde desde hace casi una década. En el colectivo, de hecho, se le podría considerar una 'rara avis', porque no se queja. Cree que la situación para los autónomos «es buena», y no pone ni un solo pero al aumento del salario mínimo, que era «muy necesario» porque los sueldos «son muy bajos». Según Barqueros -que tampoco ha calculado el coste exacto de la subida en su libro de cuentas-, la medida generará «mayor poder adquisitivo, aumentará el consumo y eso será bueno para la economía». Reconoce que ser empresario «no es fácil al principio, pero hay que estar preparado». Este autónomo es de los que piensan que, ante un nuevo escenario como el que plantea el Gobierno de la nación, es «muy importante reinventarse, diferenciarse, seguir formándose y, sobre todo, tener actitud, que es el 80% del éxito en los negocios». Buen consejo para salir bien parado de la encrucijada.