Una empresa de Jumilla lleva a juicio a uno de los mayores promotores de Alicante La Fiscalía pide tres años de cárcel por una estafa de 56.000 euros a la firma contratista por trabajos de albañilería en casas de Benidorm

LA VERDAD Murcia Martes, 4 de noviembre 2025, 13:51 Comenta Compartir

Una empresa jumillana ha conseguido llevar a juicio a dos altos directivos de la empresa inmobiliarias más importante de Alicante, TM Grupo Inmobiliario. La Audiencia Provincial de Alicante tiene previsto celebrar este martes la vista contra el consejero delegado del grupo, Pablo Serna Lorente, y el subdirector general de la compañía, Manuel Fernández-Figares. La Fiscalía reclama tres años de prisión para cada uno de ellos por presuntos delitos de estafa y apropiación indebida. El Ministerio Público solicita, además, que se imponga a los acusados una multa de 200.000 euros y la devolución de los 56.425 euros que les reclama el proveedor, con sede en Jumilla, que está siendo representado por el despacho de Murcia Berberena Abogados.

Los hechos se remontan al verano de 2016, cuando los dos encausados suscribieron un contrato con la empresa jumillana Luis Olivares SL, para realizar trabajos de albañilería en varias de las 264 viviendas que levantaban en Benidorm.

El fiscal sostiene que, tras realizar las obras, «y actuando con ánimo de obtener un ilícito beneficio», retuvieron un 5% de cada factura, montante que sería devuelto 12 meses después del fin de la obra. Transcurrido ese plazo, sostiene el Ministerio Público, no abonaron ese importe.