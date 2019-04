«Al 20% les han embargado o se han visto forzados a vender»

El presidente de Anpier, el murciano Miguel Ángel Martínez-Aroca, no puede evitar mostrarse frustrado con el nuevo real decreto sobre el autoconsumo eléctrico, aunque valore el esfuerzo del Gobierno central para regular el sector, ya que no recoge medidas para aliviar la situación de los hasta ahora propietarios de instalaciones fotovoltaicas.

«Todavía debemos a la banca entre 13.000 y 14.000 millones de euros, ya que hubo que refinanciar la deuda a largo plazo» a medida que las primas a la producción se fueron reduciendo, con lo que las previsiones de rentabilidad disminuyeron también de forma progresiva.

Muchos de los empresarios y agricultores que invirtieron en esta forma de energía con la idea de mejorar los ingresos de sus negocios y explotaciones no han podido aguantar, según Martínez-Aroca. «Dos de cada diez se han visto forzados a vender sus instalaciones a fondos de inversión o las embargaron los bancos al ejecutar los créditos que no pudieron pagar», señala. Por ello, insiste que «no habrá una buena transición energética mientras no se resuelva este problema».