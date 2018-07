«Habrá elecciones anticipadas; estamos preparados»

Teodoro García se ha convertido en el jefe político del presidente López Miras y en un nuevo referente del PP nacional como mano derecha de Pablo Casado. Su autoridad se hará notar entre la militancia de la Región, que ha presenciado estos años a su fulgurante carrera política. García señaló ayer que defenderá los intereses y proyectos de la Región de Murcia desde su nueva responsabilidad como 'número dos' del PP, de la misma forma que será «la voz» de los españoles en el partido y en las Cortes. El agua estará entre sus prioridades, aunque ahora tendrá que conciliar los intereses territoriales, sobre todo en lo que atañe a los trasvases.

En sus primeras declaraciones como secretario general, transmitió a 'La Verdad' su convencimiento de que Pedro Sánchez «no agotará la legislatura y convocará elecciones anticipadas. Estamos preparados porque se ha comprobado la debilidad del Ejecutivo socialista. ¿Cómo va a gobernar si no es capaz siquiera de nombrar a la cúpula del RTVE; cómo piensa aprobar los Presupuestos del Estado?», se preguntó ayer. Indicó que en breve se designará a los candidatos autonómicos y locales para afrontar las elecciones del año que viene, aunque el primer objetivo será convocar una gran convención nacional «para remarcar los principios que han hecho grande al PP y construir un discurso de futuro que haga ganador a nuestro partido».

Sobre su meteórica carrera, manifestó que siempre le atrajo la parte «personal y humana» de Pablo Casado. «Es una persona excepcional y merecedora de absoluta confianza. No dudé en aceptar el cargo cuando me lo pidió». Añadió que no existe «ninguna preocupación» con la investigación sobre el máster universitario de Casado. «Sobre este tema ya se han dado muchas explicaciones. Buscan documentos que por normativa se tienen que destruir a los 7 años. Si todo lo que pueden decir de Pablo Casado es eso, creo que vamos a tener un presidente magnífico. En absoluto estamos preocupados; ahora nos centramos en lo nuestro».