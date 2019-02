Elche y Orihuela, a punto para las pruebas del AVE Los miembros de la Comisión, junto al paso a nivel. / v. vicens Conesa se apartó del director del Transportes de la Comunidad cuando este empezó a criticar los planes del PSOE MANUEL BUITRAGO Miércoles, 6 febrero 2019, 23:11

Con el objetivo de utilizar las infraestructuras ya construidas, el Ministerio de Fomento y Adif siguen adelante con los trabajos para que el AVE esté en servicio en Elche y Orihuela antes del verano. La catenaría está montada hasta Beniel y la línea se encuentra en tensión, por lo que las pruebas de los trenes y del sistema ERTMS de seguridad podrían empezar en marzo.

La consejera Noelia Arroyo señaló que el AVE va a llegar a Orihuela antes de verano, y se preguntó por qué no llegará a Murcia. «La vía está, y no hay problemas técnicos, sino que se trata de voluntad política». Pidió explicaciones al delegado y al ministro. El director general de Transportes de la Comunidad Autónoma, José Ramón Díez de Revenga, lamentó que el AVE no pueda entrar en Murcia mientras se ejecutan las obras de soterramiento, como diseñó el Gobierno de Rajoy.

Durante el 'canutazo' con los periodistas, el delegado del Gobierno se apartó de Díez de Revenga cuando este criticó al PSOE. Valoró la visita a las obras para comprobar que se cumplen los plazos, pero insistió en que las mismas arrancaron el 15 de noviembre de 2017 gracias al compromiso que el presidente autonómico, Fernando López Miras, arrancó al Gobierno central del PP. El director general insistió en que el AVE no ha llegado a la Región de Murcia a pesar de que «las molestias para los vecinos son exactamente las mismas» que se habían denunciado. A su juicio, el cierre del paso a nivel de Santiago el Mayor «ha quedado claro que era imprescindible» por las obras, no por la llegada de la alta velocidad, al igual que las pantallas de protección acústica, que antes fueron rechazadas y calificadas como 'muros'.