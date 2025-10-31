La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

López Miras pasa junto a Joaquín Segado, Maruja Pelegrín y Carlos Albaladejo tras la votación de ayer en la Asamblea. J. M. RODRÍGUEZ / AGM

El Ejecutivo regional reconoce que no tiene un 'plan B' y trabajará con la legislación actual

La posibilidad de construir 25.000 viviendas para jóvenes y familias de renta media «se ha esfumado gracias a esa pinza de PSOE y Vox», dice García Montoro

David Gómez

David Gómez

Viernes, 31 de octubre 2025, 23:27

El Gobierno regional no tenía un 'plan B' ante el posible rechazo de la Asamblea Regional al decreto de vivienda asequible. Así que, por ... el momento, el Ejecutivo presidido por Fernando López Miras no trabaja en ninguna otra alternativa tras la derrota parlamentaria sufrida este viernes en la Cámara autónoma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

