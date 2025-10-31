El Ejecutivo regional reconoce que no tiene un 'plan B' y trabajará con la legislación actual

El Gobierno regional no tenía un 'plan B' ante el posible rechazo de la Asamblea Regional al decreto de vivienda asequible. Así que, por ... el momento, el Ejecutivo presidido por Fernando López Miras no trabaja en ninguna otra alternativa tras la derrota parlamentaria sufrida este viernes en la Cámara autónoma.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, calificó de «surrealista» lo sucedido en el Pleno de ayer. A su juicio, la posibilidad de construir 25.000 viviendas para jóvenes y familias de renta media «se ha esfumado gracias a esa pinza de PSOE y Vox, que viene a impulsar las medidas de izquierda en materia de vivienda y, por tanto, viene a acrecentar la inseguridad jurídica y la okupación».

«El Ejecutivo regional va a seguir trabajando para facilitar el acceso a la vivienda frente a esta emergencia residencial», añadió el consejero. Eso sí, con las herramientas legales que tiene a mano en la actualidad, una vez derogadas las novedades que establecía el decreto rechazado.

Por su parte, el Grupo Parlamentario Vox dejó la puerta abierta a presentar una proposición de ley de vivienda, mejorando las medidas del PP y eliminando fórmulas como el 'coliving' y el 'cohousing', que consideran parte de la Agenda 2030. El PP advirtió de que no cuenten con ellos. El PSOE anunció que registrará otra proposición de ley para regular, precisamente, estos nuevos conceptos de vivienda compartida, que son de su agrado.

Malestar en el sector

Por su parte, la derogación del decreto de vivienda asequible causó malestar en el sector. Frecom mostró su pesar por la «oportunidad perdida» y criticó que el problema no ha estado en el contenido de la norma, sino «en la gestión política». La Asociación de Promotores Inmobiliarios (Aprim) lamentó «profundamente» la decisión de la Asamblea: «Ha faltado valentía», señalaron.