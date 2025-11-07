'Educar en LA VERDAD', visitas guiadas al periódico: cómo apuntar a tu colegio o instituto La iniciativa, impulsada junto a la Consejería de Educación, va dirigida a alumnos de Primaria, ESO y FP

Este periódico ha puesto en marcha 'Educar en LA VERDAD', una iniciativa impulsada junto a la Consejería de Educación y Formación Profesional de la Región de Murcia. Se trata de visitas guiadas para colegios institutos a la redacción del diario, con el objetivo es fomentar el pensamiento crítico, la lectura comprensiva y la capacidad de análisis informativo en alumnos de 5º y 6º de Primaria, ESO y FP.

El calendario de visitas, que se realizan cada martes, ya está abierto. En este enlace, puedes apuntar a tu colegio o instituto para que experimenten de cerca la sensación de ser periodista. El proyecto se desarrolla mediante visitas y talleres en la redacción del diario LA VERDAD, alineados con las competencias clave de la LOMLOE (digital, lingüística, aprender a aprender y ciudadanía activa).

Los alumnos son recibidos por periodistas, que les explican en qué consiste el día a día de su trabajo y cómo funciona la redacción del periódico. Además, se imparte una práctica de verificación y detección de bulos. Posteriormente se lleva a cabo la visita guiada por la redacción, en la que los alumnos descubren todas las secciones y rincones del periódico, así como la exposición de portadas históricas de LA VERDAD. Para finalizar, los estudiantes también se hacen una foto grupal y se les entregan obsequios como recuerdo.