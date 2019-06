Educación no revisa las jornadas de los docentes porque el Ejecutivo está en funciones LA VERDAD MURCIA. Miércoles, 26 junio 2019, 07:54

La Consejería de Educación prorrogará la orden de recursos humanos del curso que acaba ahora para el año académico 2019-2020, lo que en la práctica implica mantener las actuales jornadas de los docentes. Los sindicatos de enseñanza pretendían que la Consejería de Educación la revisara y suprimiera los recortes, pero la Administración entiende que «con el gobierno en funciones, no es posible negociar una nueva orden que modifique los procedimientos en materia de recursos humanos. No es el momento de que un Gobierno anuncie compromisos porque no es posible».

Calor en los tribunales

Por otra parte, el sindicato Sterm Intersindical denunció «las condiciones en las que se están llevando a cabo las tareas de corrección de los exámenes de oposición por parte de las personas que integran los tribunales. Algunos de estos tribunales se ven obligados a realizar su trabajo en aulas sin ningún tipo de climatización y que superan, con creces, los 27 grados».