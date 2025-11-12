Educación resta importancia a la nueva ley de ratios: «Llegan tarde; la Región las está rebajando desde hace tres cursos»

En el Gobierno regional desconfían de que la ley que establece una reducción del número máximo de alumnos por aula propuesta por el Consejo ... de Ministros llegue a ser una realidad. Dudan de que la situación parlamentaria del Gobierno central le permita sacar adelante el anteproyecto, que, en cualquier caso, consideran, no aportará novedades en las aulas de la Región. «Llegan tarde, muy tarde. El Gobierno regional lleva tres cursos reduciendo la ratio en Primaria a 22 alumnos, una rebaja que el próximo curso se aplicará en primero de Primaria», destacó el consejero de Educación, Víctor Marín, quien calcula que el calendario planteado por el Ministerio, en caso de aplicarse, quedará desfasado con respecto al que ya está en marcha en la Región.

Sobre la medida planteada por el Ministerio para que los alumnos con necesidades educativas especiales computen como dos plazas, el consejero también considera que quedaría sin efecto en la Región, donde la ratio de Primaria ya estará a 22 alumnos el próximo curso.

No lo entiende así Nacho Tornel, de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, quien además recuerda que la rebaja de las ratios en la Región es «fruto de un pacto y no de una ley, lo que le otorga menor seguridad». También en UGT consideran que las ratios en la Región siguen siendo muy elevadas, especialmente en los niveles de Educación Secundaria.

Los sindicatos de enseñanza insisten en que sigue habiendo margen para rebajar el número máximo de alumnos por aula en la Región. La ratio máxima en la Comunidad es de 22 alumnos en Infantil, hasta los 6 años (tras la reducción de 3 alumnos que se acordó en 2022, cuando se situaba en 25); en Primaria, la ratio media es de 25; en Educación Secundaria se sitúa en 30; y en Bachillerato, en 35. Sin embargo, a pesar del descenso de la ratio media, decenas de colegios la superan y están completos y otros tantos tienen menos escolares. Los colegios más demandados y tensionados en Murcia, Cartagena y Lorca, por ejemplo, suelen llegar al tope de estudiantes permitido, y en la mayoría de los casos meten a 25 escolares por clase.