Alumnos de primero de la ESO, en una clase del colegio de Lobosillo, en Murcia. Nacho García

Educación resta importancia a la nueva ley de ratios: «Llegan tarde; la Región las está rebajando desde hace tres cursos»

Víctor Marín calcula que el calendario planteado por el Ministerio, en caso de aplicarse, quedará desfasado con respecto al que ya está en marcha en la Comunidad

Fuensanta Carreres

Fuensanta Carreres

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:56

Comenta

En el Gobierno regional desconfían de que la ley que establece una reducción del número máximo de alumnos por aula propuesta por el Consejo ... de Ministros llegue a ser una realidad. Dudan de que la situación parlamentaria del Gobierno central le permita sacar adelante el anteproyecto, que, en cualquier caso, consideran, no aportará novedades en las aulas de la Región. «Llegan tarde, muy tarde. El Gobierno regional lleva tres cursos reduciendo la ratio en Primaria a 22 alumnos, una rebaja que el próximo curso se aplicará en primero de Primaria», destacó el consejero de Educación, Víctor Marín, quien calcula que el calendario planteado por el Ministerio, en caso de aplicarse, quedará desfasado con respecto al que ya está en marcha en la Región.

