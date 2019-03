Educación ofrece cursos de defensa personal para docentes y auxiliares Una clase de defensa personal en una foto de archivo. / LV La formación está dirigida a profesionales que trabajan con escolares de necesidades especiales y aulas abiertas FUENSANTA CARRERES Sábado, 23 marzo 2019, 12:51

Identificar las señales que pueden estar avisando de que el menor ha perdido el control de sus actos, saber frenar un ataque antes de que ocurra, prevenirlo y evitar que llegue a más. Son los objetivos fundamentales del curso de defensa personal no lesiva que completarán medio centenar de docentes, maestros de educación especial y de pedagogía terapéutica, quienes a diario se enfrentan a situaciones difíciles de gestionar y encarar.

En algunos de esos casos, en los que se trata más bien de accidentes y no de agresiones, se trata de menores diagnosticados de trastornos y enfermedades mentales que, en ocasiones puntuales, pueden tener una actitud agresiva involuntaria con sus docentes o con el personal que les rodea, por lo que el curso se hará extensivo también al personal no docente de los centros de educación especial y de las aulas abiertas de los colegios, donde están escolarizados niños que no padecen trastornos graves pero que precisan la atención de docentes especialistas en pedagogía terapéutica.

Según los datos de la Consejería de Educación, «en los últimos años se ha detectado un aumento en el número de accidentes laborales sucedidos en los centros específicos de educación especial y en las aulas abiertas de los centros». Ese incremento obedece a la agresión involuntaria de los alumnos de educación especial que, «dadas sus características, pueden llegar a tener comportamientos violentos no controlables por ellos mismos». Para Educación, es necesario pues «dotar al personal que atiende a este tipo de alumnado de herramientas que permitan defenderse de estas agresiones siempre preservando la seguridad del propio alumno».

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ha planificado la realización de dos ediciones de los cursos de formación enfocados a dotar a los maestros y al personal no docente, principalmente para los auxiliares técnicos educativos, de herramientas para evitar las agresiones. La misma formación la realizarán los maestros a través del centro de profesores y recursos. La formación es, según la Consejería, totalmente práctica, y se desarrollará en un aula equipada con un 'tatami'. Las técnicas de contención de golpes que aprenderán los maestros y auxiliares son muy similares a las que llevan años poniendo en práctica el personal del SMS, que también ha sido formado en Escuela de Función Pública en técnicas de defensa personal no lesiva.

23 casos de agresiones

El pasado año, 23 docentes sufrieron agresiones verbales o físicas por los menores o sus padres, en la mayoría de los casos leves, según los datos de la Consejería de Educación. Las cifras se refieren al total de agresiones en todos los institutos y colegios de la Región, y no a los centros de educación especial.

Inteligencia emocional para transmitirla a los alumnos Si los maestros y profesores regulan sus propias emociones, serán capaces de dirigir a los niños y adolescentes en esa misma tarea. Con la premisa de que «conocer nuestras emociones y desarrollar la habilidad para gestionarlas hará posible prevenir los efectos negativos en la salud», el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales impartirá otro curso enfocado a prevenir la salud de los docentes desde el conocimiento y la gestión de las emociones. Reconociendo la importancia de gestionar las emociones como prevención ante futuras enfermedades, Educación ha programado tres cursos de gestión de emociones, con dos niveles de profundización. En el primero participarán un total de 50 docentes. El segundo está programado para el tercer trimestre del curso y permitirá formar a 25 docentes más. Durante el curso los participantes realizan una reflexión «para conocer su yo interior». Este autoconocimiento se lleva a cabo a través de ejercicios prácticos en los que los docentes identifican sus emociones primarias y secundarias en situaciones de dificultad, cuáles son «sus creencias limitantes» o qué tipo de pensamientos negativos tienen. La duración de los cursos es de 20 horas, que se reparten en cinco sesiones de cuatro horas cada una. La primera edición del curso registró una demanda muy elevada de profesores y Educación estudia también extender la formación al personal no docente de los centros educativos.