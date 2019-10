Educación oculta ahora los resultados de los colegios en las pruebas de diagnóstico Imagen de archivo de una prueba de diagnóstico en un colegio murciano. / Nacho García/ AGM Las familias podían consultar las calificaciones medias de todos los centros, que eran públicas, hasta este año FUENSANTA CARRERES Martes, 1 octubre 2019, 03:08

Los padres de los alumnos murcianos no podrán conocer las calificaciones medias de cada colegio e instituto en las pruebas de diagnóstico, para poder compararlas con los resultados de otros centros, como ocurría hasta ahora. La Consejería de Educación ha decidido no publicar los resultados medios de los centros educativos en los exámenes que el pasado año realizaron los alumnos de tercero de Primaria y segundo de la ESO, y ocultar además los publicados anualmente desde 2015, que hasta hace unas semanas estaban colgados en la página web de dicho departamento, accesibles para cualquier ciudadano que quisiera consultarlos. Las familias solo podían ver las medias de los colegios y la regional. Además, los padres recibían el informe referente a su hijo, que era privado.

Los resultados no serán publicados este año, justificó ayer la Consejería, porque el Ministerio de Educación -que siempre ha sido contrario a la publicaciones de las medias de los centros- emitió una orden el pasado febrero en la que especificaba que «los resultados de las evaluaciones serán confidenciales y en ningún caso tendrán efectos académicos para el alumnado ni podrán ser utilizados para el establecimiento y publicación de clasificaciones de centros». Esa orden en cualquier caso se refería a las pruebas de evaluación de cuarto de la ESO, y aunque no hacía referencia a los exámenes de diagnóstico que realiza la Comunidad, la Consejería de Educación entendió que es extensible a todas. Además, dijeron ayer fuentes de Educación, las comunidades autónomas llegaron al acuerdo de no publicar en abierto las calificaciones de los colegios.

La publicación de la media de los resultados de cada uno de los colegios e institutos de la Región permitía a quien estaba interesado elaborar una clasificación de centros dependiendo de su nivel de adquisición de competencias. La Administración regional nunca ha elaborado esas clasificaciones de colegios e institutos en función de la calificación media lograda por los alumnos, pero su publicación en abierto permitía a cualquier ciudadano realizar ese 'ranking'. Los datos también permitían a las familias comparar el nivel medio de, por ejemplo, la asignatura de Inglés de cada instituto, para decidir cuál escoger entre varias opciones. Los resultados de cada alumno siempre han sido privados -solo sus padres pueden conocerlos a través del portal 'Mirador'-, pero la media de cada colegio se podía consultar introduciendo el código del centro. Así, estaban en abierto en la misma web para que los ciudadanos pudieran consultarla en cualquier momento. Ahora se han retirado todos los datos.

La Consejería de Educación decidió publicar en abierto las medidas de todos los centros en 2015, convencida de que permitía a las familias obtener una información básica para tomar decisiones. Además, defendió en todo momento la aportación en transparencia que suponía la publicación, que defendió con firmeza frente a las críticas de la FAPA y de algunos docentes.

Las calificaciones medias logradas por los alumnos murcianos en los exámenes de diagnóstico se publicaban además con la corrección del Índice Socioeconómico y Cultural (ISEC) ya aplicada. Además de los exámenes, se realizaba una evaluación sobre el contexto sociocultural de cada centro, el llamado índice ISEC, y que calibra el entorno social y cultural medio de los alumnos del colegio, para corregir los resultados tomando en consideración las circunstancias de cada centro.