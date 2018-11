Educación media en veinte disputas de padres separados en trámites referentes a la escolarización La consejera de Educación, Adela Martínez-Cachá. / CARM Educación exigió durante el proceso de matriculación de este curso, por primera vez, que las solicitudes de plaza vayan firmada por los dos progenitores FUENSANTA CARRERES Lunes, 12 noviembre 2018, 13:42

La Consejería de Educación ha mediado en los últimos meses en veinte disputas de padres de alumnos separados o divorciados que no conseguían ponerse de acuerdo en cuestiones referentes a la educación de sus hijos, como el centro en el que matricularles, por ejemplo. Los datos los ofreció en la mañana de este lunes la consejera de Educación durante la presentación de las nuevas jornadas de la Escuela de Familias, que abordarán la cuestión. La Consejería de Educación, Juventud y Deportes exigió durante el proceso de matriculación de este curso, por primera vez, que las solicitudes de plaza y cualquier cuestión relacionada con la escolarización vaya firmada por los dos progenitores, estén o no separados, y no solo por uno, como ocurría hasta el pasado año.

La consejera de Educación, Adela Martínez-Cachá, explicó que «estas instrucciones surgen de la comunicación y el trabajo conjunto con equipos directivos, asociaciones de padres y madres de alumnos e inspección educativa y de las necesidades que se han detectado en relación a alumnos con padres separados». Así, señaló que «el protocolo de actuación facilita la gestión de las situaciones siempre primando el interés del menor y favoreciendo el buen clima escolar».

El protocolo regula la comunicación de los centros con los padres, la recogida de los menores, el proceso de escolarización y la participación en actividades de menores y padres en los centros, siempre favoreciendo al alumno menor de edad.

Respecto a la participación en las actividades del centro, siempre que ambos padres mantengan la patria potestad, ambos pueden formar parte en el Consejo Escolar. Además, tienen derecho a ser informados del calendario de elecciones al Consejo Escolar, así como a participar en el funcionamiento del centro a través de las diferentes asociaciones

En cuanto a la recogida del centro, el menor se entrega al padre o madre o tutor, según establezca la resolución judicial, sin perjuicio de que éste pueda autorizar por escrito al otro progenitor o a una tercera persona para que lo recoja en su nombre. Para ello, quien tenga la guardia y custodia entregará al centro un listado de personas autorizadas debidamente identificadas para poder recoger al menor a la salida de clase.

Una de las novedades consiste en duplicar toda la información relacionada con el menor en el caso de que ambos progenitores tengan la patria potestad, incluido el boletín de calificaciones. Así, recibirán por duplicado, si fuese necesario, toda la información relacionada con notas informativas, entrevistas familiares, calificaciones, solicitud de becas, asistencia al comedor, adopción de medidas educativas, autorizaciones para participar en actividades extraescolares y complementarias.

Finalmente, entre las medidas que incluye el protocolo se contempla que persistan las discrepancias entre los progenitores. En este caso, si estas desavenencias constantes pudieran perjudicar la integración social y educativa del menor, el equipo directivo del centro escolar deberá poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Menores.

Martínez-Cachá destacó que «se trata de un paso muy importante que beneficia tanto a los centros educativos como a los padres porque les permite ser proactivos en la educación de sus hijos sin sentirse excluidos y, lo más importante, beneficia a los niños, porque se favorece siempre el interés superior del menor y evita situaciones que le puedan generar incertidumbre, miedo o ansiedad».

Educando desde el consenso

En este sentido, la consejera de Educación, Juventud y Deportes presentó la nueva jornada 'Educando desde el consenso' enmarcada dentro de la Escuela para Familias, para dotar a los padres y madres separados de herramientas en beneficio de sus hijos escolarizados en centros educativos. La jornada se celebrará el próximo jueves a las 19 horas en el Aula de Cultura de la Fundación CAM de Murcia. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

La consejera será la encargada de moderar la mesa en la que participarán la abogada especialista en Derecho de Familia, Daniela Rubio; el mediador civil en la Unidad de Mediación Intrajudicial de Murcia, Fernando de los Reyes; el fiscal decano de Familia, Fernando Florit de Carranca; y la técnico educativo de la Consejería, María del Mar Leal.

El nuevo proyecto educativo 'Escuela para Familias' oferta cursos y programas formativos destinados a las familias para contribuir a la educación de sus hijos.