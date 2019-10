Educación media en 20 disputas por la elección de colegio de padres separados

Control sobre los turnos de recogida de los menores

La recogida del menor en el colegio y el instituto puede derivar en un conflicto de calado para el centro, ya que existe la posibilidad de que uno de los dos progenitores trate de llevarse al niño un día que no le corresponde. Para evitar problemas, el protocolo establece que se entregue al padre, madre o tutor, según establezca la resolución judicial, sin perjuicio de que este pueda autorizar por escrito al otro progenitor o a una tercera persona para que lo recoja en su nombre. Cuando uno de los progenitores pretenda llevarse al menor en un día que no tiene asignado judicialmente, el centro «contactará de inmediato con el otro progenitor o tutor legal, a quien informará de la situación». La resolución, que lleva dos años en vigor, establece que el centro no accederá a las peticiones de cualquiera de los progenitores que pretenda llevarse al menor del centro con el pretexto de consulta médica o trámites, «salvo que exista una autorización escrita expresa. Fuera de esto, el centro se negará a entregar al menor, solicitando la intervención de las fuerzas del orden público si fuera necesario».