El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, presidió hoy la comisión de directores de Secundaria. CARM

Educación inicia los trámites para elaborar un decreto que reduzca las obligaciones administrativas de los docentes de la Región

El objetivo es que «dediquen tiempo a lo que realmente importa, que es enseñar», según el consejero Víctor Marín

LA VERDAD

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:22

La Consejería de Educación y Formación Profesional comienza los trámites para la creación de un decreto que reduzca la carga burocrática de los docentes en la Región de Murcia, según informaron fuentes de la Comunidad. El consejero, Víctor Marín, anunció este lunes en la reunión de las comisiones de directores de Educación Infantil y Primaria y de Secundaria.

Marín valoró que el fin es que «dediquen tiempo a lo que realmente importa, que es enseñar» y detalló que se hará hincapié principalmente en tres ámbitos, la simplificación de procesos de programación, la reducción de las tareas administrativas que llevan a cabo los equipos directivos y la mejora en las aplicaciones informáticas de uso en los centros para simplificar procesos. Esta normativa tendrá rango de decreto con el objetivo de modificar aspectos que ya están regulados en la actualidad pero que mejorará el nuevo decreto.

El consejero avanzó que se iniciará una ronda de contactos con directores de centros educativos, sindicatos, patronales de enseñanza y sindicatos de la enseñanza concertada «para recabar las medidas necesarias que permitan reducir la carga burocrática de los docentes, que es una demanda de este colectivo». La comisión de directores de Primaria está formada por directores de escuelas infantiles, colegios de educación infantil y primaria, centros rurales agrupados, centros de educación especial y centros de educación especial y básica.

La comisión de directores de Secundaria la componen directores de institutos de Educación Secundaria, centros de enseñanza de régimen especial, centros de educación de personas adultas y centros integrados de formación profesional.

