Educación exige al Ministerio una 'extra' de 200 millones para reducir la jornada lectiva a los docentes Una de las manifestaciones multitudinarias celebradas en 2013 contra el decreto de recortes. / i. sánchez Calcula que sería necesario contratar a 3.000 profesores para retomar el horario previo a los recortes de 2012, como pretende el Gobierno central FUENSANTA CARRERES Murcia Domingo, 29 julio 2018, 07:57

La Conferencia Sectorial de Educación convocada para poner fin al decreto ley de los recortes de 2012 se prevé caliente. La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha citado mañana a los consejeros del ramo de todas las comunidades autónomas para informarles del anteproyecto de ley que su Gobierno prepara para derogar el Real Decreto Ley 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, aprobado en 2012 por el ejecutivo de Mariano Rajoy, y con el que pretende terminar con dos situaciones rechazadas desde un principio por la comunidad escolar: el aumento de las horas lectivas de los profesores de colegios e institutos y la no sustitución de las bajas de docentes que duren menos de dos semanas.

Una mejora laboral para los docentes que la Consejería de Educación dice no estar en condiciones de asumir si no llega acompañada de dotación presupuestaria para poder encajarla en las cuentas. Según los cálculos de la Administración regional, la recuperación de la jornada lectiva de los docentes murcianos a los horarios previos al decreto y la reversión del resto de medidas supondría un gasto extra de 200 millones de euros y obligaría a contratar a unos 3.000 docentes más. Un desembolso que, advierte la consejera de Educación, Adela Martínez-Cachá, las arcas regionales no pueden asumir «sin una financiación justa e igualitaria entre comunidades autónomas. Son necesarias medidas que permitan mejorar las condiciones de los docentes y del sistema educativo para volver a los niveles previos a la crisis económica, pero esta mejora debe ir acompañada de un plan de financiación; de no ser así las propuestas serían papel mojado».

Borrador del anteproyecto del ministerio Planteamiento «El Real Decreto-Ley 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo estableció medidas para la estabilidad presupuestaria y la contención del gasto público y en la oferta de empleo público. La justificación de la introducción de estas medidas, que se definieron como excepcionales, vino referida a la coyuntura económica del momento». Situación actual «Tanto la favorable evolución de la situación económica del país como la aprobación posterior de otras normas con incidencia en aspectos a que se refieren las medidas aprobadas, aconsejan su revisión a la luz de la situación actual». La propuesta del artículo único «Las Administraciones Educativas proveerán los recursos necesarios para garantizar el número máximo de alumnos por aula en la educación primaria y en la educación secundaria obligatoria establecido en el artículo 157.1.a) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (antes de los recortes). Las Administraciones Públicas con competencias educativas podrán establecer, en su respectivo ámbito, la parte lectiva de la jornada semanal del personal docente que imparte enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en centros públicos y centros privados sostenidos con fondos públicos».

En 2012, por orden del Consejo de Ministros, los maestros de Primaria pasaron a tener que dar un mínimo de 25 horas de clase a la semana, cuando esa cifra era el máximo que se contemplaba hasta ese momento; y los profesores de Secundaria subieron de las 18 (17 en el caso de Murcia, donde se disfrutaba de una mejora) a 20 horas. Esta medida permitió ahorrar sueldos de profesores, pero restó tiempo y posibilidades para los planes de refuerzo y de atención a la diversidad, para la preparación de temas o para la atención a las familias. Además, implicó el despido masivo de centenares de docentes interinos (cerca de 3.000 en tres años solo en la Región), tantos como ahora sería necesario contratar de nuevo.

Los profesores de Secundaria de la Región tienen desde 2012 una jornada lectiva (sesiones de clase) de 20 horas semanales, tres horas más que antes de los recortes. En Primaria, los maestros deben cumplir 25 horas lectivas, cuando antes de los recortes impartían 23. En ambos casos, la jornada laboral, que se completa con tutorías, corrección de exámenes, claustros... es de 37,5 horas semanales.

Los cálculos realizados por la Consejería de Educación parten de la premisa de que incrementar una sola hora la jornada lectiva a los 25.000 docentes de la Región obligaría a contratar a unos mil profesores más. Si se retoma el horario previo a 2012, serían 3.000 docentes.

El compromiso de la actual responsable de Educación, Isabel Celaá, es retornar ahora a la jornadas lectivas previas a la crisis; sin embargo, en el documento previo que ha enviado a las comunidades, deja en manos de las administraciones regionales la aplicación efectiva de la mejora, que no acompaña de memoria económica.

Una ley para las ratios

De igual manera, la norma volverá a establecer que las sustituciones de los maestros de baja se harán desde un inicio, además de rebajar las ratios (número de alumnos por profesor) incrementadas por el mismo decreto de recortes. Esta última medida tendría menos impacto en la Región, que ya ha ido rebajando las tasas medias de estudiantes por aula. Con todo, los sindicatos llevan años reclamando que la rebaja de las ratios se fije por ley y no esté sometida a la voluntad política y a los vaivenes de la natalidad. Todas las mejoras que la ministra quiere poner en marcha, y que mañana planteará a los consejeros de Educación, tendrían un impacto para las arcas regionales, calcula la Comunidad, de unos 200 millones de euros. «Muy complicado» de asumir sin refuerzo para una Región que recibe «la menor financiación por habitante del país por parte del Gobierno nacional junto con la Comunidad Valenciana. En concreto, 264 millones menos al año. Lo más importante es que se cuantifiquen de forma presupuestaria y se dote a las comunidades de una mayor inversión», demandó Martínez-Cachá.

La consejera remarcó que, de no haber acuerdo económico con el Ministerio, la reducción de la jornada lectiva se aplicaría de forma progresiva y previa negociación con los sindicatos.