«La educación debe centrarse en las habilidades del alumno»

Las jornadas de Formación Profesional traerán hasta la Región a uno de los expertos en innovación educativa más influyentes, Richard Gerver, quien inaugurará el II Encuentro Nacional que organiza la Consejería de Educación y Cultura. Gerver asesora a gobiernos como el británico y a corporaciones como Google, Visa y Microsoft, y ha trabajado para la Unesco. Autor de los libros como 'Crear hoy la escuela del mañana', 'El Cambio' y 'Simple thinking', Gerver propone, como punto de partida para encender la motivación de los estudiantes, «vincular el aprendizaje a sus vidas para hacerlo práctico y rico en experiencias».

Para el experto, también es fundamental la formación en inteligencia emocional en todas las etapas educativas: «Es vital para todos nosotros, y además ayuda a combatir el aumento de los problemas de salud mental». Richard Gerver considera que son muchas las razones que abocan a los adolescentes y jóvenes hacia el fracaso escolar, «incluida la falta de apoyo familiar; pero si el aprendizaje se siente relevante e interesante, entonces es mucho más probable que los estudiantes quieran aprender... debemos recordar que nuestros estudiantes son nuestros clientes y nuestro trabajo es hacer que el aprendizaje sea importante».

El investigador considera que la Formación Profesional no cuenta con el respaldo social que merece: «Es un verdadero problema cultural, no solo en España. Todos debemos entender que las industrias de servicios son las más seguras en el futuro; las rutas distintas a la universidad, que son pragmáticas y vocacionales, nunca se consideran tan importantes. Gerver considera además que, la evaluación se ha convertido en la razón para aprender, «y no debería serlo; son herramientas para analizar el progreso de los estudiantes. La educación debe centrarse en las habilidades, el conocimiento y los atributos que brindan a nuestros hijos la mejor oportunidad de un buen futuro».