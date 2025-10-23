Eclipse solar total de 2026: el punto más cercano a la Región de Murcia para verlo por completo En la Comunidad solo se podrá observar este fenómeno astronómico parcialmente

María Ramírez Jueves, 23 de octubre 2025, 19:41

El calendario astronómico de 2026 tiene fijado en rojo el 12 de agosto. Esta jornada el cielo regalará uno de los fenómenos más espectaculares: el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) señala que la franja de visibilidad total cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia. En concreto, recorrerá el país desde A Coruña hasta Palma y pasará por ciudades como Oviedo, León, Bilbao y Zaragoza.

La Luna, el Sol y la Tierra se alinearán y la silueta de la Luna ocultará completamente el disco solar. Esto provocará que el día oscurezca durante unos segundos en el extremo norte de la Siberia rusa, el extremo oeste de Islandia, Groenlandia y la mayor parte de la mitad norte de España. Así lo explica National Geographic, que detalla que el espectáculo visual empezará a las 19.30 horas y alcanzará su totalidad empezando por A Coruña a las 20.27 horas hasta Palma a las 20.32 horas. «Unos 15 minutos antes de la puesta de sol», apunta.

La zona más cercana a la Región de Murcia para verlo

El IGN ha publicado un mapa en el que se puede comprobar la franja exacta en la que será visible el eclipse total. La mala noticia es que la Región de Murcia se queda fuera de ese tramo, lo que significa que desde el territorio de la Comunidad tan solo se podrá apreciar parcialmente. En concreto, el mapa de este organismo señala que el porcentaje de oscurecimiento en la Comunidad será de entre el 97%, en zonas como Lorca y Mazarrón, hasta el 99% en Yecla. En la capital de la Región, será del 98%.

Ampliar Mapa de visibilidad del eclipse. Instituto Geográfico Nacional (IGN).

La buena noticia es que los que deseen disfrutar del fenómeno astronómico por completo no tendrán que trasladarse muy lejos. Valencia y su área metropolitana es la zona más cercana para observar el eclipse al 100%, según este mapa. Hay que recordar que, al suceder en verano, las probabilidades de tener un cielo despejado son altas en una gran parte del país. Eso sí, los expertos insisten en la importancia de la protección ocular adecuada, incluso en los lugares en los que el oscurecimiento sea solo parcial.