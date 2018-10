Duro enfrentamiento entre Bernabé y Ábalos en el Senado por un viaje oficial del ministro a Perú 02:20 Ábalos y Bernabé durante sus intervenciones en el Senado. El senador del PP por la Región le ha pedido que explique quién asumió el coste del viaje, en el que viajó con su mujer, hijos y otro familiar. El titular de Fomento le ha respondido que solo pasó al Ministerio el coste de su billete de avión, «lo privado lo he costeado yo» AGENCIAS Martes, 23 octubre 2018, 22:57

El senador del Grupo Parlamentario Popular por la Región, Francisco Bernabé, y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, han tenido un duro enfrentamiento durante la sesión de control al Gobierno del Senado, en la que el exdelegado del Gobierno en Murcia ha pedido que explique «quién asumió el coste del viaje a Perú, en el que viajó con su mujer, hijos y otro familiar», según informaron fuentes del PP en un comunicado.

En su intervención, el senador del PP ha explicado que la agenda oficial del viaje se desarrolló entre los días 15 y 17 de octubre pero el ministro de Fomento viajó a Perú, cuatro días antes con su mujer, hijos y otro familiar. «Convirtió un viaje oficial en unas vacaciones privadas y más de la mitad que duró el viaje se dedicó a hacer turismo», ha indicado.

En este sentido, ha subrayado que «más de la mitad de los miembros de la expedición oficial eran miembros de su familia y exigimos que nos explique las razones de la presencia de estas cuatro personas en la expedición oficial y quién asumió todos los costes de sus respectivos viajes».

Esta tarde le he preguntado en el Senado al ministro de fomento que por qué se fue de viaje a Perú el 12 de octubre en lugar de estar presente en los actos de celebración del Día de la Hispanidad, como era su obligación. Aquí os dejo mi intervención por si es de vuestro interés. pic.twitter.com/c9aRfdBrw9 — Francisco Bernabé (@bernabepaco) 23 de octubre de 2018

Ábalos explica que solo pasó al Ministerio el coste de su billete de avión, «lo privado me lo costeo yo»

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha asegurado que sólo pasó al Ministerio el coste de su billete de avión de su reciente viaje oficial a Perú, y que el resto de los gastos corrieron a su cargo. «No he pasado ni el coste de un café», garantizó.

«Usted no sabe ni siquiera el motivo por el que fueron, por un familiar que igual no lo vuelven a ver y me revienta que usted utilice esta bajeza para hablar de mi familia, entérese primero», ha contestado Ábalos al senador del PP Francisco Martín Bernabé, a quien ha acusado de lanzar varias mentiras con insidia.

«Lo privado me lo costeo yo (...) todo lo he costeado yo, es mi tiempo, mi familia y mi dinero», ha insistido el titular de Fomento, quien ha indicado que sus gastos se refirieron exclusivamente a un billete Madrid-Lima-Madrid y que no pasó ningún coste de alojamiento, ni el coste de un café, ni de manutención.

Asimismo, ha asegurado que «jamás» se vio a su familia en un acto oficial, que no tuvieron ningún tipo de asistencia, ni de movilidad ni ayuda de la embajada y que todo fue privado.

«Le pido que no se meta con mi familia (...) Distinga usted lo privado de lo público e informe de sus desplazamientos alguna vez», ha contestado Ábalos a Bernabé.

Bernabé: «No estuvo en la recepción porque no le dio la gana»

Por otro lado, Bernabé ha emplazado a José Luis Ábalos a dar explicaciones sobre su plantón a la colonia española en Lima, donde había una recepción organizada por el embajador español en Perú con ocasión de la celebración de los actos de la Hispanidad y donde había confirmado su asistencia, «se llevaron una gran decepción porque usted prefirió dedicarse a otros menesteres más de su agrado personal».

Así, le ha reprochado que «el Día de la Hispanidad, nuestra fiesta nacional, su obligación como ministro de España y número dos del PSOE era estar aquí, especialmente ante la grave situación que estamos viviendo ante el desafío secesionista del separatismo catalán».

Bernabé ha puesto de manifiesto que el ministro de Fomento podía haber estado en la fiesta de la Hispanidad porque el viaje oficial no empezó hasta el día 15 «pero no estuvo porque no le dio la gana, ni en España ni en Perú.»

A este respecto, el ministro de Fomento ha respondido que su viaje a Perú fue para inaugurar el sexto Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial, cuyo director es español y en el que participaron 15 empresas de las cuales el 50 % eran españolas.

También ha agregado que aprovechó para ayudar y promover la presencia de las empresas españolas en el país y que no asistió a la recepción que se celebró en la embajada de España en Perú con motivo del día de la Hispanidad porque no estaba a esa hora y llegó cuando ya estaba finalizando.

«Yo no soy el único que hace esas cosas», ha asegurado Ábalos, que ha afirmado que prefiere «hacer patria» apoyando a las empresas españolas que insultando a un Gobierno.