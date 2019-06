La dura competencia dispara el número de alumnos que buscan subir nota en selectividad Un grupo de alumnos realizando las pruebas de selectividad, el pasado año. / Javier carrión/agm Las matrículas solo para la fase voluntaria, que permite mejorar la calificación, aumentan de 740 a 935 este año FUENSANTA CARRERES Martes, 11 junio 2019, 08:06

La férrea competencia para lograr una plaza en los títulos de grado más demandados en la Universidad ha disparado el número de alumnos que se presentan este año solo a la fase voluntaria de selectividad, y que buscan así mejorar su calificación y opciones de entrar. Esas pruebas son las de materias específicas (las que no son comunes) y las realizan los estudiantes que ya aprobaron el acceso pero quieren subir nota porque no lograron entrar en el grado elegido, los de Formación Profesional o quienes han cursado bachilleratos internacionales y no tienen que aprobar la fase general. Si el curso pasado se matricularon 740 alumnos para examinarse solo de la fase voluntaria, este año lo han hecho 935. En el curso 2017-2018 fueron apenas 660. El incremento obedece a la subida que han experimentado las notas de corte de los grados universitarios con más demanda en los últimos años, y que dejan fuera a decenas de estudiantes todos los años.

Los exámenes de la fase voluntaria se realizan una vez completada la fase general, en la que los estudiantes tienen que sacar como mínimo un 4 para que se les pondere la nota de acceso. Con la nota de la fase general y la media del Bachillerato, que cuenta el 60%, se calcula la nota de acceso entre 0 y 10. Los exámenes voluntarios, que en la práctica hacen todos los alumnos porque de lo contrario se quedan casi sin opciones, permiten sumar hasta cuatro puntos más. Todos los años, centenares de estudiantes se quedan sin plaza en el grado que marcan en primera opción por la competencia. El pasado curso, de las 16.400 preinscripciones de plaza tramitadas en el distrito, solo 8.060 fueron admitidas, y apenas 4.400 alumnos lograron un puesto en el grado que marcaron como primera opción para estudiar. De las solicitudes desechadas, centenares lograron luego encaje en los puestos descartados por otros alumnos. Este curso, la UMU sacará un total de 6.892 puestos de títulos de grado para el próximo curso; la Universidad Politécnica de Cartagena, que no ha variado su oferta, mantiene 1.125. Así, entre las dos universidades públicas pondrán sobre la mesa este año 8.017 puestos, 142 menos, los que elimina la UMU.

El calendario Realización de exámenes los días 11 (hoy), 12 y 13 de junio (martes, miércoles y jueves). Estructura de la prueba La fase general (obligatoria) consta de las materias troncales de segundo de Bachillerato, comunes y de modalidad. La fase voluntaria permite subir la calificación cuatro puntos con exámenes de las materias de modalidad y opcionales. Publicación de las calificaciones 19 de junio (miércoles) a las 9.00 horas. Solicitud de revisión Desde el 19 de junio hasta el 21 (viernes) a las 13.00 horas.

Las pruebas de selectividad, ahora llamadas Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), empiezan hoy con los exámenes de la fase general, los obligatorios. Los 6.932 estudiantes que harán las pruebas, 247 más que el pasado año, realizarán exámenes en sesiones de mañana y tarde durante tres jornadas, hasta el jueves.

«La mera posesión de dispositivos inteligentes durante los exámenes dará lugar a la anulación completa de la prueba»

Los dispositivos móviles están terminantemente prohibidos durante la realización de las pruebas. «Está prohibido el uso o la mera posesión de teléfonos móviles, relojes o pulseras inteligentes, o cualquier otro dispositivo de telecomunicación o almacenamiento de datos. El alumnado portador de estos dispositivos será requerido para su entrega al comienzo de los ejercicios, no haciéndose responsable ni la Comisión organizadora ni las universidades públicas de la Región de Murcia de su extravío o deterioro», destacan las instrucciones.

Algunos datos 41.446 exámenes en papel para tres días Los sobres con los exámenes de selectividad, bajo custodia en todo momento, se abren de forma simultánea en todas las sedes. En total, la Universidad de Murcia ha impreso 41.446 exámenes de todas las materias, teniendo en cuenta los matriculados en cada una de las especialidades, los municipios y las sedes. Pruebas adaptadas para 370 alumnos La comisión organizadora de las pruebas ha realizado, como es habitual, adaptaciones de los exámenes para los estudiantes que así lo precisan. En algunos casos, se trata de alumnos con discapacidad auditiva o visual, que necesitan formatos adecuados de los exámenes. 170 adaptaciones son para alumnos con TDHA o dislexia, a quienes se les da más tiempo. 92,2% de aprobados el pasado año En total, 6.236 alumnos lograron aprobar la selectividad el pasado año, un 92,2% de los 6.656 aspirantes. El porcentaje estuvo más de un punto por debajo de la tasa de aprobados registrada en la convocatoria del año pasado, del 93,4%. Suben nota la mitad de las reclamaciones La mitad de las reclamaciones presentadas por estudiantes de la Región disconformes con sus notas de selectividad el pasado año se saldaron con una subida de la calificación. De las 4.500 reclamaciones presentadas, el 50% acabaron con subida de la calificación; solo en el 20% quedaron igual, y el resto bajaron. Quejas por los transportes La Federación de Enseñanza de CC OO se ha quejado estos días de la reducción de la frecuencia de los autobuses que van al campus desde que terminaron las clases. El Ayuntamiento insistió en que el horario es el de todos los años y «nunca ha habido quejas».

Las normas son taxativas sobre esa cuestión, y especifican que «durante la realización de los ejercicios, la tenencia de alguno de estos dispositivos (encendido o apagado) o la utilización de cualquier medio fraudulento dará lugar a la anulación completa de la prueba del estudiante por parte de la comisión organizadora.